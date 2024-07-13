影片直擊7人車有8長髮女下車　連司機秒變9人車　網民笑：驚數錯

這輛七人車到底載了多少人？最近網上流傳車cam影片，可見1輛7人車停在灣仔謝斐道路邊，先後最少有8名長髮女子下車，其中多名女子穿短裙配上高跟鞋，然後魚貫進入1幢大廈。該車如有司機接載，即車內最少曾載9人，立即變成「9人車」。網傳影片左下角顯示是2015年1月1日元旦日傍晚時份，網民不禁笑言「又是《歡樂滿東華》表演多人迫進汽車嗎？」。



3名白衣男子和1名黃衫男子站在車旁，最少8名瘦削長髮女子先後下車，繼而進入1幢大廈，不少人身穿短裙配上高跟鞋。（fb群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

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涉事影片被上載至facebook群組「大埔 TAI PO」，長約17秒，可見現場是在灣仔謝斐道近馬師道，影片左下角顯示當時是2015年1月1日元旦日傍晚6時許，1輛車輛沿謝斐道向北角方向行駛，至近馬師道時，見到1輛7人車停泊路邊。車cam的私家車從遠至近慢慢駛前，見3名白衣男子和1名黃衫男子站在7人車旁，最少8名瘦削長髮女子先後下車，繼而進入1幢大廈，不少人身穿短裙配上高跟鞋，如果有司機接載，當時車內總共有9人，秒變「9人車」。

影片拍攝位置為灣仔謝斐道近馬師道。（Google Map截圖）

不少網民留言翻看多次影片，然後仔細數算下車女子人數，又笑言「驚數錯」，有人表示「我都數到8個女仔，唔知有冇數錯」、「咁多人入去做咩？一定係入去慶祝元旦」、「估唔到15年都已經有人表演《歡樂滿東華》多人迫車」。

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早前網上亦有類似車cam影片，長約56秒，拍攝地點是尖東南洋中心門外，1名穿白色上衣、相信是司機的男子走近7人車，然後打開車門，讓尾隨13名女子逐一登車，該批女子都是精心打扮，當中多人身穿短裙或穿高踭鞋，大都是瘦削年輕的長髮女子，其中11人擠進後座，另有2人坐在副駕駛座，過程看似毫不費勁，全車連同男司機多達14人。



近日網上瘋傳車cam片段，顯示13名年輕長髮女擠上1部7人車，當中多人身穿短裙，連同司機多達14人。（FB群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

影片拍攝位置為尖東麼地道南洋中心。（Google Map截圖）

根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」條文，除非領有超載許可證，任何司機載客超過車輛牌照上規定的數目，即屬違法；根據定額罰款（刑事訴訟）條例，超額載客可被定額罰款港幣450元。

（facebook群組「大埔 TAI PO」）