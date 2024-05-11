尖東13長髮女擠上7人車影片瘋傳　連男司機秒變14座　配樂成焦點

歡樂滿東華不時上演高難度的環節去籌款，其中多人迫進汽車是其中一個令人印象深刻的情境，近日網上流傳1段車cam影片，顯示沙東1輛白色7人車，竟然擠進多名精心打扮的年輕長髮女子，其中多人穿短裙。根據片段數人頭，有多達13女子上車，連同男司機共14人。片段亦隨即引來大批網民熱議，有人笑問：「是歡樂滿東華嗎？」更指7人車因此變成「十四座」。



近日網上瘋傳車cam片段，顯示13名年輕長髮女擠上1部7人車，當中多人身穿短裙，連同司機多達14人。（FB群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

網傳的車Cam影片長約56秒，據了解，拍攝地點為尖東南洋中心門外。片段開始見到1名穿白色上衣、相信是司機的男子走近7人車，然後打開車門讓尾隨的13名女子逐一登車。片段可見該批女子都是精心打扮，當中多人身穿短裙或穿高踭鞋，大都是瘦削年輕的長髮女子，其中11人擠進後座，另有2人坐在副駕駛座，過程看似毫不費勁，而全車連同男司機有多達14人。

片段上載至「大埔 TAI PO」Facebook群組，並以「係咪歡樂滿東華」為題出帖，隨即引起網民熱烈討論。有網民表示，「我真係數，13個，唔知有冇錯」；亦有人笑言7人車秒變14座，「魔術車廂」、「係咪新款14座小巴」、「這是7⋯7⋯人車」。而影片配上電子遊戲音樂，每當人登車即發出特效，故不少網民大讚片主有心機，「有埋配樂，好有誠意」、「個配樂不得了」。

影片拍攝位置為尖東麼地道南洋中心。（Google Map截圖）

根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」條文，除非領有超載許可證，任何司機載客超過車輛牌照上規定的數目，即屬違法；根據定額罰款（刑事訴訟）條例，超額載客可被定額罰款港幣450元。

（Facebook「大埔 TAI PO」群組）