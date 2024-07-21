搭的士遺銀包　司機收$300車費送回　女乘客指現金全失公審掀爭議

不少人乘搭公共交通工具，一個「大頭蝦」就遺留個人物品在車上。最近1名女子就在facebook群組發文公審1名的士司機，指日前乘坐的士後遺留了銀包在車上，後來她聯絡司機，承諾會支付300元額外車費，最終司機將銀包送回女子手中，但女子卻發現銀包內的現金不知所終，故在文中貼圖公開司機手機號碼公審，直斥「都仲好意思接我個300蚊」。不過，許多網民卻反批樓主無理，並指司機既然願意送回銀包，便很可能不知道現金被拿走一事，「執返畀妳仲要話人」、「畀着係妳，拎走晒銀包啲錢仲敢現身？」。



1名女子乘坐的士後遺留了銀包在車上，最終司機收取300元「車馬費」並將銀包送回女子手中，但女子發現銀包內的現金不知所終，故在網上貼圖公開司機的手機號碼公審。（facebook圖片）

樓主於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示日前電召的士，但不小心將銀包遺留車上，她後來提出讓司機送回銀包，而她會支付300元「車馬費」，不料拿回銀包時，卻發現銀包內的現金全部不知所終，「連我有張寫晒符嘅銀紙都拎走埋」。

樓主在文中貼圖公開的士司機的手機號碼，並指交收後對方已立即刪除關於車牌號碼的訊息，怒斥「仲好意思接我個300蚊」，又提醒其他乘客要提防該司機。

樓主公開的士司機手機號碼，並指交收後對方已立即刪除關於車牌號碼的訊息，怒斥「仲好意思接我個300蚊」。（示意圖 / 資料圖片）

然而，帖文卻引來更多網民反駁樓主，認為她胡亂公審別人，表示假如的士司機自己取走所有現金，根本不會理會樓主，更不會願意將銀包交還，「佢要攞妳啲錢，使鬼千里迢迢畀返個銀包妳？」、「多數司機唔係第一個發現失物」、「如果係司機拎咗妳啲錢，根本連銀包都唔會同妳講執到，會直接同妳講唔見，咁咪仲乾手淨腳，而家咁樣好大機會係下一手乘客淨係拎咗啲錢，擺低咗銀包喺度就落咗車，而司機又好人得濟，畀返銀包妳，真係好人難做」。