港爸港鐵暈倒心臟停頓　多人合力救　女兒尋英雄：沒你，家就散了

救人必須爭分奪秒，必需抓緊每一刻黃金時間！有女網民在facebook表示，其年約60歲的爸爸上周六（6月29日）在港鐵長沙灣站突然暈倒，心臟總共停頓20多分鐘，幸當時得途人施以心肺復甦法和使用自動心臟除顫器，最終爸爸回復清醒。醫生直言如果沒有及時施救，樓主的爸爸「可能就走了」，無法親眼見到女兒本月中大學畢業。樓主發帖急尋救父英雄，「如果沒有你，我這個家就散了」、「沒有你就實現不了（見到愛女大學畢業）」。



網民看到樓主貼文，隨即記得有人在Threads交代過類似事件，其中1名有份救人的男子表示，從車廂抬走阿叔之後，總共有5人參與施救，部份人懂得急救，阿叔送院治理，當時開始有反應，希望他吉人天相。



樓主得到網民指示後，在該則Threads帖文留言「多謝你先生，你有份救我爸爸，就有份救了我一家。 你是英雄！」，網民同樣大讚該港男熱心助人。



樓主的爸爸在港鐵長沙灣站突然暈倒，心臟總共停頓20多分鐘，幸得途人施以心肺復甦法和使用自動心臟除顫器，最終回復清醒。（資料圖片）

該名姓楊女子在facebook群組「長沙灣美食及消費關注組」發文表示，上周六（6月29日）晚上10時許，年約60歲爸爸在港鐵長沙灣站內突然暈倒，心臟總共停頓20多分鐘，事後家人獲悉有途人曾施以心肺復甦法及使用自動心臟除顫器，最終令爸爸獲救，目前回復清醒，醫生更指如果當時無人為暈倒者進行心肺復甦法，「爸爸可能就走了」。

樓主指出，本月16日是她的大學畢業禮，父母屆時會出席一起影相，「睇我着學士服同行禮」，「沒有你就實現不了」，她想向有份救人的熱心人說聲「想好好感謝你，如果沒有你，我這個家就散了」，並希望能和有心人相認致謝。

港男形容暈倒的阿叔本身站在門邊玻璃位置，突然慢慢向下滑倒坐下，手部動作並不自然。（示意圖/gettyimages）

不少網民記得有人在Threads交代過類似事件，於是轉載相關帖文，其中1名有份救人的男子在文中表示，當時列車在長沙灣站開車，有1名叔叔本身站在門邊玻璃位置，突然慢慢向下滑倒坐下，手部動作並不自然，當時多人見狀反應不及，港男立即走近輕拍對方，但阿叔已經無法反應，港男隨即通知車長。

列車去到荔枝角站時，另1名熱心男子走近，叫其他人幫手抬起阿叔出去月台，即有1名男子願意幫手，港男亦通知車長車廂位置，然後離開車廂。該2名男子將阿叔打側放在地上，他們搬上身，港男負責搬腳，隨後有一對情侶經過，由於他們懂得急救，於是向阿叔進行心外壓。

港鐵職員到場時，隨即向該對情侶提供自動心臟除顫器，情侶即繼續施救，幸好見到患者開始恢復知覺，而救護員亦接報趕至。該2名抬人的男子即稱呼救護員為「師兄」，不排除從事救護行業，「個叔叔扶了上床，手腳好似識少少反應，希望吉人天相」。

楊女指目前爸爸已經甦醒過來，「係記性有啲差，不過護士話等慢慢恢復」，她十分感謝有份施救的熱心人。（示意圖／gettyimages）

楊女在帖文感謝港男「有份幫我救我爸爸」，形容「你救了我爸爸，就等於救了我一家。我無法想像失去爸爸會如何」，目前楊父已經甦醒過來，「係記性有啲差，不過護士話等慢慢恢復，爸爸已經非常厲害，咁快醒得返」。母親過往等待爸爸收工回家，當晚收到警員通知後趕抵醫院，「好彩得各位途人幫忙，我爸爸才救得返」，再次感謝港男，「你是英雄！」。

心臟病發患者如能及持接受CPR（心肺復甦術）急救，存活率將大大提升。（示意圖／Getty Images）

多名網民同樣大讚港男「或者你覺得自己唔識急救，無做CPR，但唔係你留意到佢、拍佢、通知車長，未必喺荔枝角咁快準備其他嘢，多得你嘅熱心」、「救人一命，勝在七級浮屠，你能救到一位爸爸，肯定會好有福氣」、「真係好多謝你立刻救起呢位叔叔，真係一分鐘天堂，一分鐘地獄。感謝你，香港人仍然係有好多好心人」。

（綜合）