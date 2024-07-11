跟炫富女同事撞名！收錯包裹揭對方用Ａ貨　網民：大把有錢人係咁

有錢女同事原來一直用「A貨」？有打工仔近日發文，指有女同事經常炫富又愛換手袋，因為2人英文名一樣，早前接待處叫她包裹，結果一打開發現是個A貨袋，「見到高仿名牌xxxxx，下面有個盒係c字頭黑色盒」，才意識到自己拿了富有女同事的包裹，「原來呢位有錢同事一直都係用假嘢…真係冇諗過」。網民笑言她大驚小怪，「大把有錢人都係咁，以假亂真」、「有錢人用AAA貨冇人會懷疑」。



有錢女同事經常換名牌手袋，樓主意外發現對方用A貨。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「發現有錢同事原來係用a貨袋…」為題發帖，指公司有名女同事說自己「屋企有啲錢」，平日周身名牌、經常更換手袋，巧合的是她和該女同事撞英文名，但姓氏不同。

早前公司接待處職員叫樓主收包裹，上面寫了她的英文名，沒多想就拆開，發現裏面有張寫上微信資料的卡片，「之後見到高仿名牌xxxxx，下面有個盒係c字頭黑色盒嘅，我明明冇買呢啲」。她想到自己和該有錢女同事撞名，「我即刻扮唔知，搵封箱膠紙封返去拎返畀reception（接待處）話唔係我」。

樓主很快見到有錢女同事去取件，「佢拎完返埋位之後即刻收埋咗」，驚訝「原來呢位有錢同事一直都係用假嘢…真係冇諗過」。

樓主意外發現對方用A貨，驚訝對方一直用「假嘢」。（示意圖 / GettyImages）

網民笑言樓主大驚小怪，「大把有錢人都係咁，以假亂真」、「有時有錢人會真嘢放家中，買個一樣假貨帶出街」、「真假混埋一齊用，鬼知佢真假咩」、「某啲人覺得買明牌就係有錢人，其實係笑死人」、「有錢人用AAA貨冇人會懷疑，只要佢唔係攞住個正版都冇嘅款式就可以啦」。

有網民笑言她是妒忌心作祟，對方未必是用A貨，「可能諗住送畀你做生日禮物」、「就算有件嘢寄畀佢都唔代表佢用緊嘅係假嘢喎」、「快啲通知海關拉人，有獎金收㗎」。

（香港討論區）