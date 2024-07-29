搭飛機穿搭禁忌！空服員拆解這3種穿搭高危　輕則禁登機重則受傷

全球航空業復常，航班乘客大增。有空中服務員在英國媒體撰文稱，綜合工作經驗而言，總共有3種穿搭不太適合搭飛機，甚至可能被禁止登機，更嚴重的情況是受傷，呼籲旅客要留意。



該名空中服務員提醒，乘客盡量切勿有這3種穿搭。（《開心直航》電影劇照）

該名空中服務員在英國《太陽報》撰文，表示有同事認為航班乘客不應穿短褲、裙子或T恤，甚至有研究稱上述穿着容易從飛機座椅上感染細菌，空姐解釋航空公司會確保飛機座椅保持衛生乾淨，所以不存在感染細菌說法，但是航班溫度較低，所以衣着不應太過清涼，但如果乘客覺得穿上短褲、裙子或T恤才感到舒服，就當然沒有問題。

該名空中服務員又建議乘客盡量切勿有這3種穿搭，因有可能會被禁止登機，而更嚴重是導致自身受傷︰

假如乘客需要在黑暗中下機，地板上可能有異物，人字拖並非最安全前往出口的穿搭。（網上圖片）

1. 人字拖



人字拖難以為雙腳提供舒適度和支撐，尤其是長途旅行，而且容易傳出氣味，更重要的是，人字拖在緊急情況下難以發揮保護雙腳作用，假如乘客需要在黑暗中下機，地板上可能有異物，人字拖並非最安全前往出口的穿搭。

高踭鞋有機會刺穿緊急滑梯，令到自己和其他人面臨危險。（示意圖/gettyimages）

2. 高踭鞋



任何乘客必須考慮衣物舒適度和實用性，美觀並非最重要，尤其是在緊急情況下，高踭鞋有機會刺穿緊急滑梯，令到自己和其他人面臨危險，乘客最好穿上一雙舒適運動鞋，並非人字拖和高踭鞋。

乘客一旦佩戴過多珠寶，可能刺穿緊急滑梯，而且需要更長時間才能通過機場安檢。（《作死不離3兄弟》電影劇照）

3. 過多珠寶



如果乘客佩戴過多珠寶，可能會被勾住，甚至可能刺穿緊急滑梯，即使情況安全，乘客需要花費更長時間，才能通過安全掃描，包括除下所有珠寶，換言之，乘客需要更長時間才能通過機場安檢。

其實乘客應該將行李盡可能簡化和整理，並將想穿的衣物和珠寶放入行李篋中，節省接受安檢時間。

另外，該名空中服務員提到每次出勤時，都會帶同小腰包，當作旅行袋，內有牙膏和其他日常用品，在其他國家休息外出時，都可以繼續帶同小腰包，旅行餐具套裝亦非常實用，包括刀叉、湯匙、飲管和筷子，有時酒店房間沒有餐具，旅行餐具套裝就能幫到住客。

（英國《太陽報》）