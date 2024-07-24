低俗喜劇神預測！女員工屢穿瑜伽褲遭解僱　求饒不果怒控老闆歧視

電影《低俗喜劇》中，飾演老闆的杜汶澤不滿女員工薛凱琪穿瑜伽褲上班，甚至兩度斥責她工作態度「俹簁」，結果被薛凱琪控告性騷擾，要平機會介入處理。電影劇情竟在現實中上演，台灣1名剛接手家族生意的老闆，不滿女員工身穿瑜伽褲和運動內衣等服裝上班，對方更三番四次拒絕聽從勸告，不肯穿回正式服裝或公司提供的制服，老闆終決定將她解僱。女員工哭求留任不成，竟然向當地勞動部勞工保險局申訴，聲稱遭公司「惡意解僱、性別歧視」，甚至指控老闆性騷擾，幸老闆早已準備好相關證據，才能還自己一個清白。



多名網民笑言「咁似《低俗喜劇》」、「跪求杜汶澤聲音演譯完《3D肉蒲團》投訴潮文，聲演埋呢篇文」、「你有冇話佢做嘢俹簁？」、「女員工係咪竹升妹？」



作為新任老闆的見到女員工穿着包括瑜伽褲等運動裝上班，曾提醒她要穿回正式上班服裝，但女員工屢勸不改。（《低俗喜劇》電影劇照）

樓主在「Dcard討論區」表示，過去數年剛剛接手家族報關行業生意，受到委託辦理進出口貨物報關納稅。今年4月當日上午約8時，樓主進入公司，見到1位女員工穿着運動裝，「上身緊身短版T（恤）、下身瑜伽褲」，樓主詢問她來自哪個部門，以及有沒有攜帶正式服裝來更換，對方解釋「穿這樣來上班，因為下班要去健身」，但樓主強調公司規定要穿正式服裝上班，如果她沒有帶相關衣服來更換，可以向公司申領1套制服，但對方沒有正面回應便離開。

同日大約10時許，樓主在茶水間再見到該名女員工，她仍然身穿相同運動裝，樓主便詢問她有否申領制服，建議如不想穿公司制服，可以提供公假給她回家去換衣服。樓主說完便離開，然後叫人事部向她發警告信，內容提及吩咐她申領制服或使用公假回家換衫，同時重申公司規定。

樓主見到女員工沒有仍然沒有換回正式服裝上班，詢問下遭反擊，「為什麽要管我（女員工）穿衣服？穿衣服是個人自由吧」。（《低俗喜劇》電影截圖）

到了下午，樓主仍然見到該女員工沒有換回正式服裝上班，打算向她重申公司規定時，對方卻先開口，反擊「為什麽要管我（女員工）穿衣服？穿衣服是個人自由吧」，樓主反問「你（女員工）知道妳是來上班的嗎？」、「這裡是公司，我們有規定要穿正裝上班，就像是沒人會穿海灘褲或是比基尼來公司」，強調公司提供制服，樓主願意給予方便，讓她回家換衫，但結果仍然違反規定，警告「如果還有下次，就依照公司規定開除」。

樓主決定將屢勸不改的女員工解僱。（《低俗喜劇》電影截圖）

到了翌日，該名女員工仍然穿運動裝來上班，「更誇張上身直接運動內衣套透膚罩衫」，樓主形容「完完全全就是在挑釁」，雖然知道其「工作能力也可以」，但懷疑「年輕人不想被管的心被激到了」，因而故意對着幹。

樓主向對方明言不用再上班，直接去人事部辦理離職手續，女員工想不到樓主如此嚴厲，當場暴哭起來，在人事部「一直哭，一直道歉」，直言很需要這份工作，承諾以後不會再犯。惟樓主心意已決，提醒她到下一間公司不要再犯，並建議她如果喜歡穿運動服，可以前往運動相關產業的公司上班。

詎料樓主隨後收到勞工局的申訴，該名前員工指控遭樓主的公司「惡意解僱、性別歧視」。樓主形容是意料之中，一早請法律同事準備好資料，但「沒算到的是她（女員工）還去告我（樓主）性騷擾」。

女事 聲稱樓主故意和她處在同一個密閉空間，還誣衊樓主曾說她「穿比基尼來上班會更好」，幸好公司到處都有閉路電視，而且有錄音功能，才能還原真相，否則「上法院然後走調解再賠錢」。

該名前員工控告樓主性騷擾，聲稱樓主故意和她處在同一個密閉空間，還誣衊樓主曾說她「穿比基尼來上班會更好」，令到樓主需要向執漩人員解釋，幸最終得還清白。（《低俗喜劇》電影截圖）

樓主強調，同事可以穿上自己衣服或公司提供的制服，「制服上不會有任何標誌，而且每年都會票選品牌」，女同事可以選擇褲裝和裙裝，如果懷孕，更會提供孕婦裝，不少同事大讚是福利，而且公司有更衣室和洗衣間都是男女分開，所以該名女員工可以在公司更換衣服，自己沒有刁難對方。

帖文引來不少網民讚好，笑言「《低俗喜劇》現實版」、「「電影神預測」、「女員工做嘢俹唔俹簁先？」。

（Dcard討論區）