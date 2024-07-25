港鐵男人坐低必擘大腳？女生瑟縮一角呻：畀啲尊重　網民意見兩極

乘坐公共交通工具，應該有顧已及人。近日1名女生在網上發帖，疑公審男士，卻引來網民熱議，意見非常兩極。樓主表示日前乘坐港鐵並坐下，旁邊的男乘客卻將雙腳張得非常開，並一度碰到她的大腿，她後來出言提醒，對方雖稍有將雙腳併攏，但仍然被樓主在網上批評，「瑟縮一角的我想問下：男人搭地鐵係咪一定將隻腳擘到勁大？」、「畀啲尊重！保持距離！冇話唔俾佢擘大隻腳，只係唔好咁大啫」。



女生拍照在網上公審，表示日前乘坐港鐵並坐下，但旁邊的男乘客卻將雙腳張得非常開，讓她不禁質疑「男人搭地鐵係咪一定將隻腳擘到勁大？」。（Threads圖片）

該名女生在Threads發文，表示「瑟縮一角的我想問下：男人搭地鐵係咪一定將隻腳擘到勁大？」，她上傳2張照片，顯示當時坐在港鐵車廂內，坐在卡位最左邊的座位，雙腳緊貼併攏，旁邊的男子的雙腿則稍為分開。樓主後來在帖文留言補充，「呢個距離已經叫咗佢可唔可以褪過少少」，又直斥相關男子不懂尊重他人，「冇話要將隻腳夾到實一實唔畀擘大，只係個距離唔好影響到其他人」、「呢個係基本尊重，有冇諗過其他人感受？唔分男女！係咪都應該保持一定距離？」、「畀啲尊重！保持距離！冇話唔俾佢擘大隻腳，只係唔好咁大啫」。

樓主指自己曾出言提醒該名男子，對方雖將雙腳稍為併攏，但仍然阻礙到樓主的位置。（Threads圖片）

帖文掀起網民熱議，有人反斥樓主胡亂公審，認為依據照片顯示，相關男子的行為並非太誇張，「就咁睇相唔算好大」、「睇落唔算好開，下次出去帶把平水尺，過條線出去睇下過咗幾多界」、「咁都有得批鬥」、「多要求嘅話，自己搭的士啦」。

另有部份網民就支持樓主，指自己過去也遇到過類似乘客，毫不考慮其他人的感受，「我諗X街先會咁坐」、「擘大當然舒服，攤喺張凳都舒服，但三歲都知地鐵唔係你屋企」、「擘大雙腿掂到隔籬是唔得體的」、「如果着褲嘅話我會擘大隻腳坐同佢鬥」、「試過你愈縮，佢就愈劈得大，最後我同佢玩鬥力，佢仲望一望我」。