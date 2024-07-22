天水圍單位外驚見大蜂巢！網民猜是這種毒蜂　勸勿開窗保護寵物狗

夏天是昆蟲活躍期，各類昆蟲出沒實是常事，但如果家居窗外出現巨型蜂巢，那就要小心了！近日有居於天水圍的網民發帖求助，稱於住所窗外發現蜂巢，上面有不少野生蜂，不知如何處理。有網民看完照片後懷疑築巢的是極惡的「虎頭蜂」（另稱：胡蜂），又擔心野生蜂會攻擊人及寵物，「小心屋企隻狗狗，要關好窗」。



有網民發現住所窗外有大蜂巢，上面有不少野生蜂。（「danielle_cc_410」Threads圖片）

蜂巢所處位置「比較死角」

該名居住在天水圍的網民在社交平台Threads上傳照片，表示「我間房隔離有個蜂巢，點部署？」。從照片可見，樓主家的窗外牆邊有1個體積不小的蜂巢，多隻褐色野生蜂攀附巢上，甚是可怕。而另1張照片則可見樓主家中的寵物狗亦對蜂巢十分好奇，在屋內張望。樓主指，蜂巢所處位置「比較死角」，「最近佢嗰個窗開都有啲難度」，故此未知如何解決。

照片引起網民熱議，不少人高呼「可怕」，「大隻到好似大曱甴」、「好得人驚」。亦有網民討論野生蜂品種，有人看完照片後猜是虎頭蜂，更表示「稍後佢哋會加建外面，跟住就成個籃球咁大個」，亦有人擔心野生蜂會攻擊人及寵物，勸樓主不要開窗以免蜂群入屋「會唔會攻擊人」、「小心屋企隻狗狗，要關好窗」。

食環處只處理公眾地方蜂巢

另有不少網民建議樓主向屋苑管理處尋求協助，「應該問吓管理處點樣搞」、「通知管理處、或者直接搵滅蟲公司」。而樓主於7月19日凌晨回覆網民表示「我哋已經搵咗管理公司搞，而家等佢處理」，但亦表示「但係呢個位管理公司都話難搞」。

根據食物環境衞生署資料，食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂或野蜂服務，但不會向已聘有大廈管理公司的私人及公共住宅樓宇，以及所有私人非住宅地方提供有關服務，大廈管理公司可根據公契制定移除蜂巢的工作或向有關業主或住戶提供支援，如欲要求食環署處理蜂巢，可致電食環署24小時熱線2868 0000。

香港常見蜂類。（食環署圖片）

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虎頭蜂會攻擊頭髮覆蓋住的頭部

虎頭蜂是帶有毒性的蜂，通常攻擊黑色、具絨毛、正在移動的目標，所以如果覷準人類，主要攻擊被頭髮覆蓋住的頭部，市民可以穿上淺色衣物，戴淺色帽子保護頭部，加上虎頭蜂喜歡吸食味道濃郁的樹汁及腐敗果實汁液，香水和化妝品氣味容易吸引到虎頭蜂，以前發生多宗虎頭蜂傷人事件，最嚴重的是被蜂螫引致死亡。

（Threads）