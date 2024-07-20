飛棺材？荃灣貨車掟彎　棺材跌出散落馬路　網民提落地不能再用

荃灣發生「大吉利市」交通意外。今午（20日）有網民在facebook上載照片，見到１輛貨車在荃灣三棟屋村對開彎位停於路邊，後方有一副已墜地散開的棺材，懷疑是貨車載貨不穩，「掟彎」時將棺材「拋」出車外，結果棺木「解體」，棺材板與一些布料散落一地，2名赤膊男子在馬路上忙於收拾。



貨車行駛至荃灣三棟屋村對開，懷疑載貨不穩，1副棺材被「拋」落馬路，棺木板與一些布料散落一地，2名赤膊男子在馬路上忙於收拾。（車cam L（香港群組）fb／網民林志垣）

有網民見狀留言直指「大吉利市」，亦有不少人追問棺材本身有否載着遺體；有人則稱「車手有料到」，甚至笑言「個客激到跳咗車走人？」。

另有網民認真表示，「聽聞棺材落地就唔可以再用」，隨後有人解釋，相信這是殯葬行 業的習俗，涉及意頭問題，故空棺材不會直接接觸地面，要以架或布隔開，至先人入土時棺材才會觸地，「意唔好。 落地代表有人去咗（逝世）」、「所以所有棺材都會托高，離地」、「行內人白事習俗， 應該是有意頭concern（關注）。吉棺全部都不會直接落地掂地， 一定要有個架托住， 以至一塊布隔住。大概係，係入土先會接觸地」、「落地為墳，邊度落地就埋邊度」

不過亦有人質疑，認為棺材「用得都係已經去咗了」、「司機唔講，跟車又唔講，返到舖頭又係照賣」。

一輛貨車在荃灣三棟屋村對開，疑意外將一副棺材「拋」落馬路，網民留言指「聽聞棺材落地就唔可以再用」。（車cam L（香港群組）fb截圖）

翻查資料，過去本港亦發生過棺材從車輛墮地的意外。2022年1月，一輛靈車載着棺材沿寶寧路行駛，至將軍澳醫院對開燈位停下，其間轉燈開車時靈車車尾門突然打開，跌出一副西式棺材，棺材蓋一度打開部分，隨後有巡經現場的警員協助把棺材抬回靈車上。

▼2022年1月將軍澳靈車跌棺材意外▼



一對男女警員在場看護住棺材。（網上圖片）

警員幫手將棺材抬上靈車。（網上圖片）

另於2023年7月，有駕駛者途經油麻地柯士甸道西近戲曲中心對開時，赫見一副打開的棺材橫亘在馬路快線，棺蓋已鬆開，有破爛木枝在棺材內，金銀衣紙散滿地上，懷疑棺材從車輛拋出損毀。

▼2022年1月將油麻地棺材墮地意外▼

