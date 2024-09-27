人民幣兌港幣1:1　小紅書女用微信付款後呻笨：踩雷　網民撐正常

電子支付盛行，但不同貨幣的匯率卻會令實際支付金額有差異。近日有內地女子在小紅書發帖，大呻「香港給我幹懵了」！她表示日前於香港餐廳吃飯後選擇以微信支付151港元（約140人民幣），本以為是按實時匯率計算扣除賬戶內的人民幣，沒想到被店家按銀碼收取了151元人民幣（約162.6港元），即較實時匯率貴，事後自覺吃虧，於是發帖提醒其他內地旅客小心提防「踩雷」。



不過，有網民認為餐廳將以同樣銀碼去收取人民幣的做法正常，「香港是人民幣1比1」，不少店舖都會張貼告示說明，認為可能是樓主沒有為意。



內地女子於香港餐廳吃飯後選擇以微信支付151港元（約140人民幣），沒想到被店家按銀碼收取了151元人民幣（約162.6港元）。（「我是小貓。」小紅書圖片）

該名內地女子在小紅書以「香港給我幹懵了」為題發帖，指上周五（19日）在香港某連鎖粉麵餐廳的旺角分店用餐，叫了3份食物，包括走地雞飯、肥牛飯及牛雜河，總共為151港元。她詢問店員以確認餐廳接受微信支付後，便打開付款碼的手機畫面，打算付款。

不過，店員未有掃瞄樓主的付款碼，而是展示了收款碼供樓主掃瞄。其後，樓主掃瞄付款，卻發現手機並未跳出「人民幣港幣匯率轉化」的提示畫面。在她離開餐廳後才意識到，原來餐廳收取了151元人民幣（約162.6港元），「出來了才反應過來啊，又不好意思回去」。

事後她將收據上傳到小紅書，又留言表示「家人們這事我知道了，10多塊就當我幫可能踩雷的買個教訓，大家注意換匯就行」。

樓主共叫了3份食物，包括走地雞飯、肥牛飯及牛雜河，總共為151港元。（「我是小貓。」小紅書圖片）

帖文引起網民討論，有人認為樓主應該即場告知餐廳，並重新按匯率付款，「應該衝進去讓她退給你重新支付」，亦有人表示「如果是商家掃你的碼，就是自動轉換；如果是你掃商家的碼，就是輸多少付多少，沒有轉換的。之前在澳門試過一次」。

另外有網民就提醒香港有些接受人民幣交易的商店會張貼告示，說明採取港元與人民幣「1:1」匯率，以人民幣付款的話變相比原來價目更高，故付款前要特別留意，「香港是人民幣1比1」、「支付前要留意看看」。

（小紅書）