$500付$170的士車資　司機無散紙想找人民幣結果係咁　網民提1點

乘搭的士前，記得檢查有否零錢支付車資！有港女在網上表示，日前乘搭的士，抵達目的地後咪錶顯示170元，於是遞上500元紙幣，司機立即表示「冇得找」，建議她接受人民幣找續，甚至抱怨港女為何沒有一早出聲會支付500元，港女壓下怒火，建議透過電子支付方式付錢，但司機表示沒有帳戶，最後接載到較遠位置兌換零錢。



港女形容「貼錢買難受」，網民表示「330蚊散紙都冇，真係唔好學人揸的士啦」、「我試過同司機講『得500蚊，冇散紙』，佢答我『𠵱家500蚊係散紙嚟喎』」。有網民引述法例指，的士司機若未能為港幣500元面額的紙幣提供找續，不屬違法，「寫到明，其實好公平」、「唔算違法，不過一開頭話找人民幣，同埋無問準去邊度換散錢就搞笑啲」。



樓主打算用500元紙幣來支付170元車資，但的士司機直言「冇得找」。（《降魔的》電視劇照）

樓主在Threads表示，當日朝早乘搭的士，抵達目地時，樓主身上只有500元紙幣，便用來支付170元的車資。司機見狀表示沒有零錢，反建議接受人民幣找續，不停詢問樓主身上有沒有其他紙幣，又抱怨「畀500蚊要上車出聲」，若每名乘客都支付500元紙幣，他難以找續。

樓主認為「一上車就出聲咁又點？你（司機）就可以變到零錢出嚟？」，加上她覺得車資是170元，用500元支付不太過份，「冇遇過的士司機一大早就連500蚊散紙都冇就開工囉！」。但樓主沒有表達意見，反問司機有否使用電子支付，司機態度仍然惡劣，表示沒有電子支付帳戶。

司機接載樓主到較遠位置兌換零錢。（《降魔的》電視劇照）

最終司機聲稱接載樓主到附近店舖兌換零錢，但明明對面街已經有小食店，但司機載她到較遠位置，懷疑對方想多賺車資。

樓主慨嘆是次事件是「不愉快經歷」，有網民表示「的士司機一向形象」，但亦有人引用法例指出，如果的士司機未能為港幣500元面額的紙幣提供找續，不屬違法，「你上車一早講，人哋咪可以沿路搵地方唱錢囉，去到目的地先講500，人地合晒法例唔收你張500」、「不要認定司機無散紙有問題, 將責任推落司機度」。

法例規定的士司機若未能為港幣500元或1000元面額的紙幣提供找續，不屬違法。（示意圖/資料圖片）

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機為給予乘客找續，必須攜帶不少於100元的港幣紙鈔及硬幣，即不少於10元面額鈔票或2元面額以上硬幣達90元及1元或以下面額硬幣10元，的士司機若未能為港幣500元或1000元面額的紙幣提供找續，不屬違法。

另外，據運輸署發出的《香港的士服務指引》，的士車費找續指引部份提及，司機可要求乘客用500元或1000元面額外的紙幣及硬幣支付車費；乘客如隨身只有500元或1000元以上面額，應在租用的士前，詢問的士司機能否找續。

司機可在獲得乘客同意下，前往指定目的地以外地方，讓乘客找換零錢支付車費，但乘客有責任支付該額外行程車費。的士司機應盡量滿足乘客找續要求，如遇找續困難，司機和乘客應以互諒互讓態度，共同尋求解決方法。

（綜合）