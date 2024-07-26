颱風格美襲台｜暴雨致馬路水浸　高雄男當泳池暢泳　網民驚：很髒

強颱風格美（Gaemi，台灣稱「凱米」）吹襲台灣，雖目前已逐漸遠離，但有部分地區仍受不穩定氣流影響，出現嚴重暴雨，其中高雄市因連場暴雨，不少地方被雨水淹沒。有民眾在家中拍到，因積水令路面水浸，水位疑深至及腰，有男子卻把馬路當作游泳池，以「仰式（又稱背泳）」泳姿暢泳，有關影片在網上瘋傳，掀起熱議。



有網民對水質表示擔心，「下水道水溝倒灌才會積水，裏面平常就很髒了，現在全湧上來」、「不怕皮膚炎或尿道炎嗎？」，同時憂慮對方會觸電，「之前有同學就是淹水玩水被電到」。惟有人猜測男子上述舉動只是迫不得已，「要是我趕着回家，我也會用游的」、「水都淹那麼高了，用走的哪走的動，而且人家也沒在那邊戲水玩耍」，盼大眾不要隨意批評他人。



颱風格美吹襲台灣，暴雨引致馬路水浸，有男子當泳池般暢泳。（FB「高雄點 Kaohsiungtien」影片截圖）

「還給我仰式？」，台南 facebook 專頁「高雄點 Kaohsiungtien」上傳1條由民眾提供片段，片中可見，拍攝者相信身處家中，只見窗外仍下着雨，外面街道和馬路因積水被堵塞，繼而出現水浸。1名男子身處水浸的馬路，卻當成游泳池般游暢泳，以背泳姿勢飄浮在水面，雙腳不斷來回踢水，貌似自得其樂。他之後站起身時，可見水位疑是深至及腰。

男子站起身後，可見水位高度疑深至及腰。（FB「高雄點 Kaohsiungtien」影片截圖）

網民意見兩極 恐有染病或觸電危險

片段引來網民熱烈討論，當中不少人對水質表示擔憂，「下水道水溝倒灌才會積水，裏面平常就很髒了，現在全湧上來」、「在混合着老鼠蟑螂的下水道溝水跟雨水，還能這樣做的，真的令人無語」、「不怕皮膚炎或尿道炎嗎？」、「會不會有蟲進耳朵」、「游完要看皮膚科了」，又擔心對方會觸電，「都不要電線桿漏電，就直接芭比Q了」、「之前有同學就是淹水玩水被電到」、「萬一出事還要浪費警醫人員人力」。

颱風格美吹襲台灣，造成多處地方水浸：



不過有人欣賞該男子「處變不驚」態度，「苦中作樂的極致典範」、「這心態徹底戰勝颱風」、「仰式嘴巴就不會碰到髒水，很聰明」，又笑稱「無邊境泳池」、「全台最大水上樂園」。

有人則提醒不要隨意批評，「講真的要是我趕着回家，我也會用游的」、「用走的有阻力，要很久才會到」、「水都淹那麼高了，用走的哪走的動，而且人家也沒在那邊戲水玩耍，沒看到他是有目標的嗎，到目的地就停了」。

（綜合）