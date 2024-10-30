身體6個部位變黑傳異味？皮膚變粗糙？　醫生解謎：與這種病有關

身體局部位置特別暗沉，有可能是與糖尿病等疾病有關！台灣有醫生在網上發文表示，「黑色棘皮症」會出現在皮膚的屈側部位，例如頸部、腋窩、腹股溝、手肘、膝蓋和指關節，呈棕色或灰黑色，而且皮膚觸感粗糙，有機會是糖尿病、代謝症候群或多囊性卵巢綜合症所致，呼籲民眾及早求醫。



黑色棘皮症會出現在皮膚的屈側部位，例如頸部、腋窩、腹股溝、手肘、膝蓋和指關節，呈棕色或灰黑色，而且皮膚觸感粗糙。（facebook專頁「皮膚專科王佑鑫醫師」圖片）

漫雲思境診所院長、皮膚專科王佑鑫醫師在facebook專頁表示，「黑色棘皮症」多半是胰島素濃度過高或內分泌異常，引致肌膚角質細胞和成纖維細胞異常增生，若患上黑色棘皮症，患處皮膚摸起來觸感粗糙，而且呈現深色，嚴重時帶有異味，容易被其他人誤以為沒洗乾淨，常出現在特定部位的皮膚皺摺處，例如頸部、 腋下和大腿內側，甚至手肘、膝蓋、指關節。

王解釋常見成因包括體重過重、藥物誘發、多囊性卵巢綜合症、糖尿病，以及代謝症候群，當中代謝症候群指高血壓、高血糖、異常膽固醇，另外家族遺傳、內分泌異常和惡性腫瘤也可能是原因。

漫雲思境診所院長、皮膚專科王佑鑫醫師解釋黑色棘皮症的成因和治療方法。（facebook專頁「皮膚專科王佑鑫醫師」圖片）

面對黑色棘皮症，王強調應先找出成因，有需要時可以尋求專業皮膚科醫師診，抑或透過醫美治療來改善，如果體重過重或代謝症候群而引致，患者可以認真飲食控制及規律運動，一旦是內分泌異常患者，首先治療疾病，才能改善肌膚，假如是藥物誘發，病人應和主治醫師討論調整配方, 切忌擅自停藥、減藥或改藥。

（facebook專頁「皮膚專科王佑鑫醫師」）