赤柱用膳埋單$1736！小紅書男批難食椰子水搶錢　網民睇單：算平

本港物價高昂，如果前往旅遊區，物價隨時更高。1名男子在小紅書表示，日前和4名親友前往赤柱，晚上到1間食肆用膳，5人承惠1,736元，男子批評食物價錢昂貴，而且不太好吃，最離譜的是椰子水「又不是椰皇，算上服務費88港幣一個，搶錢啊」。網民留言批評「你見到80元1個，你可以選擇不點的，服務生逼你點的嗎？」、「5個人每人340元，在赤柱是基本消費啦」、「算平啦，呃流量」。



樓主批評食物物非所值，最離譜的是椰子水「又不是椰皇，算上服務費88港幣一個，搶錢啊」，引來網民留言「服務員拿刀逼你叫的？」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書以「香港｜赤柱餐飲第一坑，能幫一個算一個」為題表示，本年7月13日和4名親友前往大潭水塘道，繼而到赤柱欣賞夕陽，「一直知道赤柱的食物普通，沒什麼預期…將就吃個晚餐」，雖然服務不俗，但難以接受食物價錢和質素。

樓主逐項批評，蟹肉義大利麵「全部攪成一團，像吃剩的」，薄餅「隨便1個超市速凍的都更好吃」，豬肉碎飯還可以，但味道太鹹，蝦片和炒米粉都一般，咖哩蝦「裡面還是涼的，居然是微波爐加熱的」。5人都有點選椰子水，「這麼普通的大椰子，又不是椰皇，算上服務費88港幣1個，搶錢啊」，全部食物和飲料總值1,736元。

樓主發文批評，但網民並不同意其觀點。（《紀念日》電影劇照）

樓主慨嘆「有時候坑來的時候，就來了」，甚至指椰子水不在餐牌上，所以不知價錢。網民先後批評「不可能沒有，這間餐廳我去吃過」、「真係噏得就噏」、「服務員拿刀逼你叫的？」。

（小紅書）