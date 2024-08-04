12歲男童開大膽車！載2弟住宅區內高速狂飇　車內有人仍食奶嘴

難道他是「男童車神」？可惜未夠法定開車年齡，無牌駕駛已屬違法！馬來西亞1名12歲男童開「大膽車」，他於某住宅區內開車載着2名弟弟，駕車高速行駛「遊車河」，但被居住在附近的女街坊拍片「斷正」，終被截停查問，而後座的2名年幼男童，其中1人更吃着奶嘴，似不懂發生何事。



涉案男童初時聲稱自己就讀中一，之後改稱自己已年滿14歲，要求女街坊先與其父親交涉，不過女街坊未有理會，堅持前往警局報案。男童開車片段於網上曝光後被瘋傳，當地警方隨即傳召男童父親問話，而男童亦被父親帶往警署落口供，同時證實車內載着的2名弟弟年僅4歲及6歲，警方正以《1987年陸路交通法》第39(1)條「未成年駕駛罪」對案件展開調查。



馬來西亞1名12歲男童涉嫌無牌駕駛，更載着2名弟弟「遊車河」，結果被女街坊截停被斷正，其中1名年幼男童更吃着奶嘴。（FB影片截圖）

後座1男童正吸奶嘴

綜合馬來西亞媒體報道，當地網上日前瘋傳片段，顯示有未成年男童駕駛汽車，並載2名小童「遊車河」。事發地點為住宅區，從1名女住戶所拍的片段可見，當時正值晚上時份，1輛Perodua Viva（馬來西亞國產汽車）正於住宅區內高速行駛，她之後走近汽車，要求司機關掉引擎。惟司機拉下車窗時，入鏡卻是1名短髮男童，副駕位置還坐着2名更年幼男童，其中1人更正在吸食奶嘴，而3人均未有配戴安全帶。

拉下車窗時，只見司機竟是1名短髮男童，而且明顯未成年。（FB影片截圖）

女街坊曾多次目擊男童開快車

女子隨即質問負責駕駛男童年齡，男童初時強調自己正就讀中一（約13歲），但經多番交談後突然改口風，稱自己已年滿14歲。雙方對話期間，男童表示清楚知道未滿17歲駕駛屬於違法行為，但當女子聲稱要前往警局報案時，他則要求女子先與其父親交涉，不過女子未有理會，繼續向男童其說教，最後堅持將片段交予警方。拍片女子於片中補充，指她曾多次目擊男童在區內「開快車」，所以才會提前在附近停留，以便當場逮到他。

相關片段於網上掀起極大迴響，警方調查後，由雪邦警區主任萬卡馬魯（Wan Kamarul Azran Wan Yusof）助理總監交代事件，指事發於7月28日晚上8時，該名12歲男童於住宅附近駕駛父親汽車，載着2名分別為4歲以及6歲的弟弟，警方已即時傳召男童父親問話。直至7月29日晚上11時，該男童由53歲父親陪同前往警署錄口供，警方目前正以《1987年陸路交通法》第39(1)條「未成年駕駛罪」展開調查，又呼籲民眾若有任何與事件相關信息，可聯繫交通調查與執法組協助調查。

（綜合）