奇葩備註│家長叫外賣稱「2歲要吃」咁要求　店家傻眼發帖公審惹議

訂購外賣時，不少人會在備註欄提出特別要求，但有時會令店家傻眼。台灣有餐廳店主發文，公審有家長點叫外賣時，為了迎合家中幼兒口味，於備註填寫「2歲（小孩）要吃，麻煩給可以吃的配菜，謝謝」，店家亦不清楚客人的孩子可以吃的配菜是指什麽，故不滿斥「我是開小吃店，不是幼稚園」。



帖文引來網民熱議，有人批評該家長不盡責，「小孩什麽能吃，什麽不能吃，難道父母不知道嗎？應該讓父母自己處理，而不是讓店家處理」、「是不是誤會小吃店，是小孩吃的店？」；但不少人直斥餐廳沒有同理心，「備註也很客氣」、「其實就是不要重口味而已」、「這種程度的要求都受不了，建議你別開店，身心靈會比較健康」。



有家長網上點叫外賣，於備註要求餐廳給予2歲小孩可以吃的配菜，被店主放上網公審。（FB「爆料公社」圖片）

店家發帖公審 網民反應兩極

「這什麼奇葩備註？」，有餐廳店主於社交平台群組不滿發帖，並上傳1張外賣訂單照片，顯示有客人點叫日式燒肉併糖醋雞肉便當，對方或許是家長關係，為了顧及幼兒口味，遂於備註填寫「2歲（小孩）要吃，麻煩給可以吃的配菜，謝謝」。雖然對方態度有禮，但仍惹來店定抱怨，樓主直言不可能知道對方家中2歲小孩可以吃的配菜是指什麽，故怒吼「我是開小吃店，不是幼稚園」。

樓主直言不可能知道對方家中2歲小孩可以吃的配菜是指什麽，故怒吼「我是開小吃店，不是幼稚園」。

帖文引來網民兩極討論，有人批評叫外賣家長「大安旨意」，「小孩什麽能吃，什麽不能吃，難道父母不知道嗎？應該讓父母自己處理，而不是讓店家處理」、「照常出（餐），不能吃是你家的事」、「是不是誤會小吃店，是小孩吃的店？」，又笑稱「給他全辣的，以後就不會叫了」、「青椒、茄子、苦瓜，從小培養起不挑食的好習慣」、「怎可以忘記加三色豆」、「全部都放白米飯，鐵定能吃」、「餐盒裏放個奶嘴就好了！」。

惟更多聲音力撐該家長要求不算過份，「媽媽並不知道你店裏今天有哪些配菜選項， 所以請你依店裏的配菜來給予調配」、「其實就是不要重口味而已」、「不要調味的蔬菜類為主」。有留言反指餐廳缺乏同理心，「備註也很客氣，難不成開小吃店的配菜只有辣蘿蔔還是醃黃瓜？明明自己也是從2歲開始長大成人」、「以做生意角度來說，我會盡量選2歲小孩可以吃的配菜，然後便當備註說：『我盡力挑選了，希望可以滿足你的需求！』」、「這種程度的要求都受不了，建議你別開店，身心靈會比較健康」。

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