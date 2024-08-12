巴士暖心事！港男打瞌睡頭耷耷　靠窗港女咁做獲讚　好心車長更暖

如果大家都能易地而處，為他人著想，社會應該會更溫暖。近日有網民在社交平台發帖，分享在巴士上遇到的2件好人好事。有靠窗而坐的女乘客主動向打瞌睡的陌生男乘客提出調位，讓對方靠窗好好休息；亦有巴士車長耐心等候數名追巴士的乘客。樓主留意到這些溫馨時刻，並表示「間唔中見到呢啲都會覺得原來香港人都係好有愛的」。



近日有網民發帖指在巴士上遇到2件好人好事。（《當你沉睡時》劇照）

該名網民在社交平台Threads上發帖講述日前遇到的「巴士暖心事兩則」，並大讚港人有愛。樓主表示日前乘坐巴士上班時，留意到前面座位的2名乘客，該名男生及女生互不相識，而男生在車上熟睡，頭部不經意靠向窗邊位的女乘客，「差啲成個頭舂咗落個女仔度」。樓主指起先也有些側目，故留意着事態發展，「我心諗呢條友咩料，有咩事𥄫實啲到時幫個女仔」。

然而，之後男生驚醒，發現自己無意識靠向了女乘客，於是戴好安全帶，慎防再睡着後會撞向女乘客。而女乘客之後主動向對方提出調位，表示「要唔要調位可以挨住窗瞓得好啲」。最後兩人互換座位，解決事件。而樓主就認為他們互為陌生人考慮的細心之舉令人感動。

同日，樓主下班後在巴士站等車，見到前前後後有5個人追巴士，車長見狀選擇耐心等候，「係有5個人『分別地』追同一架巴士，留意返係『分別地』，然後個司機就係咁開門閂門、開門閂門」。樓主指平日所見「一般追巴士個司機等唔等你真係見仁見智」，然而該車長卻願意等候追巴士的乘客，故樓主大讚「成件事好可愛又好有愛」。

樓主大讚巴士車長耐心等候追車的乘客。（《阿索的故事》劇照）

樓主在帖文下方留言，表示「間唔中見到呢啲都會覺得原來香港人都係好有愛的」。她又指港人大多看似冷漠，但其實心中充滿愛，更笑言「香港人可能實際上係一群可愛嘅傲嬌」。

而帖文亦引起大批網民點讚，指雖然樓主所述只是小事，卻體現出港人關愛陌生人，「睇到個心甜一甜」、「其實香港人都可以好有愛，唔使係啲咩事，每人做多步已經可以好溫暖」、「調位單嘢真心warm（窩心），真係好少人可以咁為陌生人著想」、「最後調位嗰兩個會唔會做咗情侶，兩個都咁細心又識幫人諗」。另外有網民就希望其他人坐車時少看手機、多留意身邊發生的好人好事，「有陣時放低手機睇吓身邊有溫度嘅小故事，真係比起睇條片嚟得溫暖」。

（Threads）