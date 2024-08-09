母親和妻女墮海先救哪2位？丈夫咁答　孕妻崩潰痛哭　網民齊安慰

「母親和妻子同時墮海，應該先救誰？」，這條千古難題考起不少男士，馬來西亞1名人夫出席聚會時，被問到這條千古難題，甚至加上女兒選項，人夫會救哪2位。人夫即答會救母親和女兒，理由是「妻子隨時可以被取替」，令到在場人士包括其孕妻大感驚訝，孕妻翌日仍因其答案和解釋而感到不快，甚至獨自飲泣。



多名網民留言安慰孕妻，「大肚婆比較敏感，老公理應多多體諒」、「加油」、「好好溝通吧」。



朋友詢問如果母親、妻子和女兒同時墮海，男士應該會救哪2位。（示意圖/gettyimages）

社交平台X（前稱Twitter）最近流傳1篇匿名帖文，有女子表示，和丈夫結婚1年，目前懷孕21週，近日和丈夫出席朋友聚會，朋友問及母親、妻子和女兒同時墮海，如果只能救2位，男士應該會救哪2人。未料丈夫毫不猶豫回答會救母親和女兒，解釋指母親賦予其生命，女兒則是親生骨肉，至於妻子，「隨時可以被取替」。

人夫即答會救母親和女兒，理由是「妻子隨時可以被取替」。（示意圖/gettyimages）

在場所有人都被其解釋而驚呆，無人預料到丈夫會在妻子面前說出這一番話，其中一名朋友嘗試向他提供「走盞」機會，要求他確認是否是最終決定，但他仍然非常嚴肅堅持自己答案，令到孕妻感到傷心和憤怒，朋友們的妻子紛紛前來向孕妻握手，以示安慰。

孕妻獨自飲泣，質疑自己是否在丈夫眼中毫無價值。（示意圖/gettyimages）

回家期間，丈夫沒有悔意，亦沒有為其言辭道歉，翌日孕妻仍然感到不快，但她裝作什麼事情都沒有發生過，如常為丈夫煮早餐和熨好工作服，然後上車返工，但她忍不住淚流滿面，質疑自己是否在丈夫眼中毫無價值，「即使他選擇不救我，難道他真的有必要公開說『妻子可以隨時被替代的嗎？』」。

不少網見到帖文內容，紛紛安慰孕妻，「有冇咁唔識閱讀空氣？」、「應該問返老豆、老公同阿仔跌落海，老婆應該救邊個？」、「唔好嬲，最重要大小平安」。

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