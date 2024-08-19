望錯方向亂過馬路│大埔3個阿婆攝車罅走出　司機嚇到爆粗影片曝光

西環日前發生老翁疑過馬路時望錯方向，遭電車猛撞撞釀一死兩傷悲劇，事件令人悲痛不已。而大埔亦發生有長者亂過馬路險釀禍事件，有私家車司機在網上發布車Cam（行車記錄儀）影片，指早前行經運頭塘鄰里社區中心外，有3名婆婆「攝車罅」亂過馬路，她們疑似望錯方向，突然從車與車之間走出來，幸對面線的貨車見狀響按提醒私家車小心，亦令婆婆們稍停步，才慶幸沒生事故。私家車駛過見到婆婆身影時，嚇得大驚不禁大叫：「嘩！差啲撞X死阿婆！」



網民看片後鬧婆婆亂過馬路害人害已，「唉，依啲咁樣過馬路，唔係累一個人，係累咗人哋個家庭」。有街坊亦指該地方十分危險，「呢個位經常有啲老人家（過馬路）望都唔望，頭也不回」。



樓主行經大埔運頭塘鄰里社區中心外時，有婆婆攝車隙亂過馬路。（影片截圖）

司機喊：個阿婆喺車隙攝出嚟！

有港男司機早前在Facebook群組「大埔 TAI PO」上發相及車Cam影片。從影片可見，樓主在8月17日下午5時半，行經大埔運頭塘鄰里社區中心外，當時對面線有一排車輛停泊，突然聽到有貨車響咹示意，他發現從車與車中間有3名婆婆站在貨車車頭，其中1人更望向反方向及步出過馬路，幸婆婆因聽到貨車響咹而停下，樓主駛經時差一步便撞到她們，隨即大呼驚險並爆粗表示：「嘩！差啲撞X死阿婆，X那X！個阿婆喺車隙攝出嚟！」

由於早前發生老翁疑望錯方向及涉嫌衝燈，帶同孫女過馬路時被電車撞到，3歲孫女不幸傷重死亡，而涉事電車司機以涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。樓主於是希望「請小心過路，特別是扶老攜老時，要望啱方向」，他更感謝貨車司機響咹提醒，令他免受牢獄之災。

樓主感謝對面線貨車司機響號，同時提醒他及3名婆婆，才能避過一劫。（Facebook圖片）

網民斥亂過馬路累人累已

帖文引來不少網民議論，不少人鬧女途人亂過馬路，「個阿婆差啲入咗鬼門關」、「亂過馬路就咪攝大車」、「咁樣過馬路應該遲早問題」、「又係望反方向」，有網民亦譴責女途人的行為累人累己，「唉，依啲咁樣過馬路，唔係累一個人，係累咗人哋個家庭」。

有街坊指該處是交通黑點，不少人亂過馬路非常危險，「明明斑馬線就喺附近，係都要咁樣過」、「呢個位經常有啲老人家（過馬路）望都唔望，頭也不回」、「過親呢度都要好小心」。