觀塘鄉音男去皇崗改太子│鬧的哥唔提apm有皇巴　嗌去警署結局絕了

到底想在哪下車？有的士司機上傳「車cam（行車記錄器）」片，指日前凌晨有男乘客在觀塘上車要求去皇崗口岸，中途改口要去太子，到旺角維景酒店坐皇巴，司機解釋不知皇巴站位置要找地圖，乘客突然不滿車資可能要上百元，並想起觀塘apm也有皇巴站，爆粗鬧司機為何不提醒他，「X你揸的士唔知邊度有皇巴嘅咩」。司機無奈稱願不收車資返回觀塘讓他坐皇巴，惟對方又要求去警署，半路再度反口，司機最終決定返回上車地點了事。



有網民質疑的士司機不懂皇巴站位置「點出嚟撈呀」，惟不少人認同樓主處理，認為該乘客似醉酒生事，「司機脾氣好有質素處理方法抵讚」。



司機原正冚旗等下班，乘客拉門上車要去皇崗，又要求提供紙巾。（影片截圖）

有網民日前在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」分享1段於IG上載的「車cam」片，的士司機在「車cam」片字幕解釋，８月19日凌晨在觀塘「冚旗」準備收工，有乘客突然拉門上車稱想去皇崗口岸，欲商議「一口價」，司機要求按錶收費對方同意。中途乘客和他聊天，一度行錯路，其間乘客改口要去太子，「維景酒店，皇巴嗰度，坐皇巴」。司機不知道皇巴站位置要查地圖，乘客稱「唔緊要呀，你兜呀」，終核實是去「旺角維景酒店」。

乘客中途改口，說要到維景酒店坐皇巴。（影片截圖）

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乘客鄉音較濃重，說話要複述2次才懂，半路乘客突然開聲，「喂！喂太子喎師兄」、「觀塘去太子要成百蚊啊」，當時錶頭是80多元，司機好奇自己沒行錯路，解釋兩地距離接近10公里，車資要過百元。乘客突然又說想起觀塘有皇巴站，「x啱先唔記得咗，ibm（apm）坐皇巴咪得囉，係咪啊，做咩唔提醒我啫」。司機解釋不清楚apm有皇巴站，惟乘客指責他詐傻扮懵，「唔X緊要啦」、「X你揸的士唔知邊度有皇巴嘅咩」。司機無奈稱可不收車資載他回觀塘，乘客不滿指「我啲時間好X值錢㗎，唔同你啊」、「你而家嘥我時間定系嘥你時間」。

司機抱怨乘客不斷改地點，乘客稱自己是說晦氣話，認為司機隱瞞apm有皇巴站，沒要求回頭，「X我問我去坐皇巴，我順口問你啫」。面對乘客連番語無論次指責，司機極無奈道：「你都識講我揸的士，我唔係揸黃巴。」乘客問的士「車cam」是否在拍攝，「你個cam有錄像㗎話，你開着呀，我哋去差館」，司機同意轉往警署。

司機稱可不收錢載他回觀塘，乘客不滿指自己時間寶貴。（影片截圖）

乘客轉頭又問「我啱先邊度上車」，反問司機到底要去維景酒店、警署還是上車地點，自己未有決定，最終司機將他載回上車地點，頻說「我唔收你錢啊」。乘客舉起手機疑拍攝司機資料後才下車。

片段令網民無奈，批評該乘客是「西客」、「司機好忍得，好嘢」、「車佢去警署啦」。有留言覺得對方疑醉酒，「醉酒佬都唔知自己想點」、「其實條友上車嗰陣都講嘢有問題，換轉我，我一定唔開門唔做」。

不過，部份網民質疑司機不懂皇巴站位置「點出嚟撈呀」，「觀塘嗰個皇巴站唔識真係唔奇 ，太子嗰個唔識真係死得，仲要做夜間」，又質疑司機無行太子道的確有兜路嫌疑。司機回應指，平日多做熟客生意，對方臨時改地點，已經先告知不熟路要跟導航行。

不少網民認同樓主處理，「支持新人」、「畀我會玩埋差館，冇咁易放佢走」、「呢啲X街根本係撩交嘈」、「個司機算好脾氣，又去皇崗，又去太子旺角，又觀塘，又報警，兜來兜去，司機時間係錢」、「地點都改3、4次啦兜嚟兜去好正常喎，仲有嗰啲所謂行家話咩唔識去咩死得，咁樣講係咪好有優越感呢？」。

（綜合）