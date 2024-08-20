中環電車路亡命打卡！遊客企馬路拍照　網民轟好危險：害人害己！

電車雖然速度較慢，但也可能釀成致命意外，早前堅尼地堅更發生涉及電車的1死3傷奪命車禍，惟仍有人冒險站在電車路「打卡」拍照。近日網上瘋傳一組照片，只見有成年女子帶着小孩站在中環電車路中央與電車合照，危險行為震驚網民，被狠批妄顧安全，害人害己，更有機會連累司機，「為張相全家搵命博，何苦呢？」。



網上瘋傳照片，只見有女子帶着小孩在中環電車路與電車合照。（FB「香港突發事故報料區及討論區）

有關照片被上載至多個關注香港交通狀況的Facebook群組，現場是中環環球大廈對開馬路，當時一輛電車正停泊在電車站上落客，車尾位置則有女士和小孩站着合照，另一名相信是同行的短褲女子為他們舉機拍攝，旁邊行車線則有私家車及巴士駛過。

網上瘋傳照片，只見有女子帶着小孩在中環電車路與電車合照。（FB「香港突發事故報料區及討論區）

照片引起網上熱議，有網民批評「旅客們咁樣拍照打卡留念有啲危險」，行為自私，「有咩事又累死電車司機」、「隨時返唔到屋企」；亦有人語帶相關地揶揄「車頭相就聽得多，第一次見車尾相」。

不過有網民指出，此現象並非香港獨有，「我喺日本都見過，企喺路軌等列車過係咁影，一家大細， 排住隊去影」，又認為在車尾拍照還好，「快影一兩張都可以嘅」，但隨即有人反駁，「你估尾班電車咩？後面唔會有電車？」、「電車路有時車都可以行，佢哋係企喺馬路中央」。

根據運輸署《道路使用者守則》列明，行人不應在行車通道上逗留，並提醒電車無法改變行駛方向來避開行人，而橫過電車軌時，也要同時提防有其他車輛駛近，因部分行車線是電車和其他車輛均可使用。當身處電車站的安全島，或電車軌與道路其餘部分之間的狹長地帶時，應看清楚是否有其他車輛或電車從兩邊駛來，亦不可貼近電車前後橫過馬路。