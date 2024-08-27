15歲仔無牌駕駛遇截查　扮忘帶身份證被拆穿竟掏出1物　交警喝止

年紀輕輕這麼大膽？合肥交警日前在路上截查車輛，意外撞破1名15歲少年無牌駕駛，他先強裝鎮定解釋自己忘帶身份證，可出示電子駕照，但被交警識破。他受查時承認自己只有15歲，下秒竟從口袋掏出香煙，還開盒取煙，馬上被喝止。交警對其批評教育並喚來家長，終由監護人簽下罰單。片段令網民傻眼，指他得15歲除會開車還想在警察面前抽煙，「沒掏出白酒壓壓驚？」。



少年被交警截查，初時強裝鎮定。（微博影片截圖）

內媒報道，合肥交警日前公開1段執法片段，截獲1名未成年男子無牌駕駛。據執法鏡頭顯示，事發於8月20日下午，安徽合肥交警截查1輛黑色私家車，司機降下車窗後，交警要求出示駕照及行駛證，司機還很鎮定的反問可否出示電子版。交警拿起其手機，起疑下要求他右轉靠邊停車，要進一步核實資料。

少年承認自己只有15歲，下秒竟從褲袋取出香煙。（微博影片截圖）

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少年交警面前掏出香煙被喝止

司機下車後，交警要求出示身份證，開頭他假裝忘記帶，「我……我……我……」一輪，交警提高音量問：「可有證（駕照）？」司機被嚇一嚇後才承認無牌駕駛，一問年齡他竟說只有14歲，同時從口袋內掏出1包香煙，開盒取煙時交警馬上喝止，「不要給我搞這個」，調查後發現男生已15歲。

男生解釋自己「就想試試」開車，交警訓斥「你開車撞到人怎麼搞，一輩子就毀了，不要以為父母賺點錢，天天這樣那樣的就不得了了，那是他們的，不是你的」。交警找來男生家長，勸喻他們做生意忙也要關注小孩的教育，最終由監護人在罰單簽字確認。

片段令網民傻眼，「15歲，會開車，會抽煙」、「無證駕駛何其危險，年少輕狂不可取」、「沒掏出白酒壓壓驚？」。

（綜合）