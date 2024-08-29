小西灣九旬翁疑被撞跌骨折　涉事者即離去　孫女報警尋人︰等天收

老人家跌傷，後果可大可小，怎能棄而不顧？有港女日前在網上發文，指其90多歲爺爺行經小西灣廣場對開近巴士站的行人路，突然懷疑被其他人大力撞倒，「爺爺當場痛到坐喺地下起唔到身」，對方肇事後竟立即離開，幸得熱心途人幫手通知保安報警，爺爺入院證實左髖關節骨折，需要進行手術。



樓主指出目前已經就爺爺受傷一事報警，但現場沒有閉路電視拍下事發過程，「除非有新證據或目擊證人出現」，否則警方難以追查，形容「好無助、無妄之災」，批評肇事者撞傷老人家後一走了之，「如果法律制裁唔到你，咁等天收」，許多網民祝福樓主爺爺早日康復。



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老爺被撞倒後，左髖關節骨折，需要進行手術。（示意圖/gettyimages）

港女：事發現場行人路空曠

該名港女在facebook群組「港島東區柴灣人好多事討論區」表示，事發於8月27日早上8時許，其90多歲爺爺經過小西灣商場對開行人路，現場近巴士站，「個位咁空曠、條路咁大」，但被1名陌生人大力撞倒，「當場痛到坐喺地下起唔到身」，肇事者沒有查看情況或慰問，反而立即離開現場；1名熱心女子見狀上前了解樓主爺爺情況，同時通知保安報警和召出救護車。

CCTV未有拍到事發位置

樓主表示，爺爺被送院治理，經檢查後證實左髖關節骨折，需要做手術，家人已經報警求助，但現場一帶的閉路電視沒有拍到事發位置，如果沒有新證據或目擊證人，警方難以立案，「跪求大家幫手，問吓會唔會有親戚朋友咁啱路過見到件事」。

樓主批評（肇事者）「撞跌個咁大年紀嘅老人家，你（肇事者）都可以直接一走了之不聞不問」。示意圖/gettyimages）

家屬批肇事者不顧而去

樓主慨嘆「好無助、無妄之災」，同時狠批肇事者「撞跌個咁大年紀嘅老人家，你（肇事者）都可以直接一走了之不聞不問」，怒斥無論有心或無意，「如果法律制裁唔到你，咁等天收」。

帖文引來大量網民留言，「祝你爺爺早日康復」、「希望盡快拉到嗰個人」、「老人家整親可大可小」、「條路都唔窄，點可能撞傷人？」。

據了解，警方本年8月27日早上8時36分曾接獲報案，指1名老翁在小西灣廣場對開跌倒，傷者頭部流血，當時毋須警方協助。

（facebook群組「港島東區柴灣人好多事討論區」）