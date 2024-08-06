女子撞人無道歉　男友問「So what」後續更衰　港女：小學生咩？

撞到人不道歉？近日有女生在社交平台分享不快事，表示在銅鑼灣街頭被1名女途人從後超越她時撞到，由於當時路上沒有其他途人，加上路面也並非狹窄，樓主頓時感到煩躁，詎料對方的男友卻對樓主說「So what（那又怎樣）」，樓主表示撞到人理應道歉，惟男方不斷重複同1句，後來更一直尾隨，直至見到樓主舉機拍照，就一邊笑一邊舉中指，種種言行讓樓主大嘆「我當下真係笑咗，小學生咩？」。



樓主被女途人從後超越時撞到，對方的男友反過來不停向樓主說「So what（那又怎樣）」，又拒絕道歉。（Threads圖片）

男子重覆說「so what」

樓主在Threads分享是次經歷，表示日前她在銅鑼灣寬闊的路上行走，忽然被1對情侶從後超越，其中女子撞到樓主，卻沒有道歉。樓主雖感到煩躁，但並沒有開聲掀起罵戰，怎料與對方同行的男友卻先說「So what（那又怎樣）」，氣得樓主回應「This is Hong Kong, you bumped into somebody you apologize（這裏是香港，當你撞到其他人，你會道歉）」，男方則一直繼續重複說「So what, so what」。

樓主遭男子尾隨辱罵

樓主續指，當下見到該對情侶毫無歉意，只好氣結地繼續向前走離開，「我就明，呢啲文化差異嘅嘢冇得講」。詎料該對情侶後來竟咗繼續尾隨跟着樓主，「為嘅就係喺我背後，叫一聲『hey bxxch』（粗口）」，而當樓主回頭看時，男子立即說「I’m not talking to you. Why are you looking at me? （我不是在跟妳說話，妳為什麼看着我？）」，再 配合「以為自己好威嘅肢體語言」。樓主形容當下只能一笑置之，「小學生咩？」。

由於認為對方言行幼稚和無理，樓主便拿出手機拍照，男子見狀「仲要笑住向我舉中指」。樓主在文中指，涉事的2名男女都是穿着拖鞋，因此估計對方是銅鑼灣街坊。