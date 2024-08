女子撞人無道歉　男友問「So what」後續更衰　港女：小學生咩？

撞到人不道歉?近日有女生在社交平台分享不快事,表示在銅鑼灣街頭被1名女途人從後超越她時撞到,由於當時路上沒有其他途人,加上路面也並非狹窄,樓主頓時感到煩躁,詎料對方的男友卻對樓主說「So what(那又怎樣)」,樓主表示撞到人理應道歉,惟男方不斷重複同1句,後來更一直尾隨,直至見到樓主舉機拍照,就一邊笑一邊舉中指,種種言行讓樓主大嘆「我當下真係笑咗,小學生咩?」。



樓主被女途人從後超越時撞到,對方的男友反過來不停向樓主說「So what(那又怎樣)」,又拒絕道歉。(Threads圖片)

男子重覆說「so what」

樓主在Threads分享是次經歷,表示日前她在銅鑼灣寬闊的路上行走,忽然被1對情侶從後超越,其中女子撞到樓主,卻沒有道歉。樓主雖感到煩躁,但並沒有開聲掀起罵戰,怎料與對方同行的男友卻先說「So what(那又怎樣)」,氣得樓主回應「This is Hong Kong, you bumped into somebody you apologize(這裏是香港,當你撞到其他人,你會道歉)」,男方則一直繼續重複說「So what, so what」。

樓主遭男子尾隨辱罵

樓主續指,當下見到該對情侶毫無歉意,只好氣結地繼續向前走離開,「我就明,呢啲文化差異嘅嘢冇得講」。詎料該對情侶後來竟咗繼續尾隨跟着樓主,「為嘅就係喺我背後,叫一聲『hey bxxch』(粗口)」,而當樓主回頭看時,男子立即說「I’m not talking to you. Why are you looking at me? (我不是在跟妳說話,妳為什麼看着我?)」,再 配合「以為自己好威嘅肢體語言」。樓主形容當下只能一笑置之,「小學生咩?」。

由於認為對方言行幼稚和無理,樓主便拿出手機拍照,男子見狀「仲要笑住向我舉中指」。樓主在文中指,涉事的2名男女都是穿着拖鞋,因此估計對方是銅鑼灣街坊。