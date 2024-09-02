小巴司機揸車睇手機　時速16公里車程翻倍　震驚乘客：坐到問晒號

「亡命小巴」消失於香港？最近1名網民在facebook發文，表示最近乘坐專線小巴，其間竟發現司機一手拿着手機，疑在看手機熒幕，而且該小巴一直持續「龜速」行駛，更一度慢至時速16公里行駛，讓本來20分鐘的車程翻倍，變成40分鐘，讓樓主不禁在帖文慨嘆「可唔可以專心小小」。在其他網民力勸下，事主經1823投訴該名司機。



樓主上傳影片，顯示該名小巴司機一手拿着手機，疑在看手機熒幕。（Threads影片截圖）

樓主在社交平台Threads發文，又上傳影片，顯示他坐在一小巴上，司機一手拿着手機，一手控着軚盤，並一度看了看手機熒幕，小巴的車速更是非常慢，只維持在時速26公里左右；而於另一影片中，該小巴更以時速16至17公里行駛，讓他笑言「係咪冇油？」、「我真係坐到問晒號」。樓主又指，自己從來沒有坐過如此「龜速」的小巴，讓該趟原本20分鐘的車程變成40分鐘，「（司機）可唔可以專心小小」。

樓主形容小巴的車速非常慢，只維持在時速26公里左右。（Threads影片截圖）

網民：已經可以報1823

樓主後來留言補充，該次車資為18元，形容司機在每小時16公里的車速維持了一段時間，「佢最低16，仲要keep住好耐，真係我行都快過」。至於許多網民留言勸他就司機使用手機一事投訴，「影到清晰嘅司機證同埋影到佢玩電話，理論上已經可以報1823，有埋車牌更加好」、「告發佢啦！揸車玩電話」，樓主表示即使舉報司機，也無法彌補已經遲到的事實，「投訴佢都補救唔到我遲到」，在網民力勸下，他經1823作出投訴。

不少網民則分享自己過去親身經歷，「以為搭過27已經好誇張，點知你26仲要玩緊電話」、「之前仲見過的士司機前面有四部手機都係睇緊抖音靚女主播，更誇張嘅係四部手機都睇同一個主播」，又紛紛笑言「唔響超速嘅小巴冇搭嘅價值」、「第一次見，通常小巴都係坐到超速係咁喺度響，你呢個真係特別經歷」。