每天吃烤腸！年輕男患大腸癌末期需洗腎　醫生提3食物抑制致癌物

大腸癌有年輕化趨勢，當中與飲食有密切關係。台灣有醫生舉出個案，指有年僅31歲的台男被證實患大腸癌末期，並且須洗腎維生。醫生查問下揭男病人自小每天都吃烤香腸，因香腸含亞硝酸鹽，經高溫烤制段形成亞硝胺，而亞硝胺已被認證為強毒性的致癌物質。



要抑制致癌物亞硝胺的形成，醫生指可配合大蒜一同吃，或是吃完烤香腸後喝綠茶或吃水果，因維他命C可抑制亞硝胺的形成。



台灣腎臟科醫生江守山在「健康好生活」中分享年輕男子患大腸癌末期的案例。（影片截圖）

每天都吃烤香腸

台灣腎臟科醫生江守山在「健康好生活」節目中舉出案例，有名年僅31歲的男病人被證實罹患大腸癌末期，偶爾須到腎臟科洗腎，而在洗腎過程中男病人透露，自小喜歡吃烤香腸，且每天都會吃。

醫生江守山指香腸是添加硝酸鹽的加工品，經高溫火烤過後，含亞硝酸鹽的食物會產生亞硝胺，亞硝胺是一種強烈毒性的致癌物質，由於病人每天都吃烤香腸，導致年紀輕輕便患上大腸癌。

烤香腸配大蒜一起吃，可抑制致癌物亞硝胺的形成。（網上圖片）

3種食物可降低亞硝胺

江守山提到「病從口入」，包含吸煙、檳榔、酒等，就算正常進食的食物，添加物也十分複雜，加上生活環境中有一半會跑進食物裡，吃下去就會成為疾病或癌症源頭。另外，毒素並不是只從嘴巴攝入，鼻子也會吸進毒物，例如接觸外界汙染的空氣、水質，或二手煙等，危害也十分大。

至於如何降低亞硝胺對健康的危害，醫生江守山曾在社交平台上提出2個方法，可以抑制致癌物亞硝胺的形成，第一是配合大蒜一起吃，第二是在吃完烤香腸後，喝一杯綠茶（含不含糖皆可）或吃些水果，因維他命C可抑制亞硝胺的形成。