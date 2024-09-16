斥巴士向途人排熱風　嘲香港獨有體驗　網民：要求全港巴士更換

夏日炎炎，在街上等候巴士時出一身汗已非常難受，若再加上汽車排出的熱風，簡直是一大折磨。最近有網民就在社交平台發文，直言「有冇人明？我估得香港先有呢個體驗」，上傳1張巴士左側的照片，看到一疑似排氣口在車身後方接近引擎的位置。不少網民紛紛批評巴士的設計很有問題，變相不停向途人及候車乘客排出熱風，導致體感熱上加熱，而且也非常難受，「要求全港巴士換走晒呢個X街設計」。



有網民就在社交平台發文，直言「有冇人明？我估得香港先有呢個體驗」，上傳1張巴士左側的照片，看到一疑似排氣口在車身後方接近引擎的地方。（Threads圖片）

候車乘客要吹熱風

樓主日前Threads上發文，並附上1張照片，顯示1輛巴士左側的車身，而在靠近車尾位置有1個疑似排氣口；樓主在文中直指「有冇人明？我估得香港先有呢個體驗」，意指只有香港的巴士才會有該設計，讓剛好站在巴士左側，令等候上車的乘客要忍受熱風。帖文引來大批網民共鳴，紛紛留言表示有同感。樓主其後再留言開玩笑指，「X……各位脆（Threads）友肯定係熱到X街先喺個Post度圍爐取『暖』 ！一齊捱過夏秋之交啦」。

不少網民紛紛批評巴士的設計很有問題，變相不停向途人及候車乘客排出熱風，導致體感熱上加熱。（《心靈的聲音》劇照）

網民狠批：又臭又熱！

部份網民笑言，即使現在是「熱上加熱」，但到了冬天，候車乘客便會「感恩」，「到咗冬天你就會好感恩；亦有網民狠批「又臭又熱！」、「真係戇X，明明排氣可以向後或向右，偏要向左」、好辛苦，其實唔知可唔可以將風口導向地下」、「次次等車嗰陣都會被風吹着，熱X到」、「加塊板等啲熱氣向上已經好好多」、「呢個設計好X街」、「最X街係前面架巴士未走，身邊呢架又等緊埋站，而你又排緊隊無得避」。

有網民則試圖解釋排氣口需安裝在左側的原因，或指出照片中的通風設計其實是抽風機，而非排氣口，「我諗因為香港太多高樓大廈，向上噴入住宅仲大鑊」、「有雙層巴士嘅地方就有」、「呢個係抽風機（入風），如果你試過企喺巴士嘅右邊你就會明白分別」。