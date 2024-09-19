WFH到被公司遺忘！打工仔成幽靈員工　數年無返工照出糧最擔心1事

不用上班工作卻照出糧，這是所有打工族的終極心願！近日有打工仔在網上發帖，聲稱數年前受疫情影響，他加入公司不欠就被安排WFH（在家工作），隨後又因為感染新冠肺炎及放大假等等，雖說是在家工作，但實際上工作全被交給其他同事處理。當經過2個半月後，他聯絡上司查詢時，對方告知已被解僱，而且疑似並未將他的資料交給新上司，只叫他等候公司通知如何安排，「叫我唔使再搵佢」。



樓主稱一直沒有收到公司通知他需上班，但數年來公司一直如常出糧，甚至曾經加薪，現時月入1.7萬元。樓主已悄悄地找了另1份工作，如今2份薪金加起來約有4萬元。不過，他就非常擔心有朝一日舊公司發現後，會追討已發放的薪金。有網民指外國也有類似例子，「其實呢啲幽靈員工外國大把」，不過也有網民質疑帖文真偽，並認為公司不可能不檢查就出糧，「作文」、「吹水都吹得好啲，每個月出糧條數有晒名有晒錢」，而且內容和過去瘋傳的帖文相似，「又翻炒呢段嘢」、「潮文大家唔使咁認真」。



有打工仔聲稱數年前受疫情影響，他新加入公司就被安排在家工作，結果數年過去公司也一直沒有叫他上班，他沒有處理工作卻照常出糧。（《大叔的愛》劇照）

疫情期間公司安排在家工作

該名打工仔在連登討論區以「WFH到被遺忘，無嘢做但人工仲照出緊」為題發帖，指他是某大公司的小職員，整個部門約有100多人，而他平日甚少與同事交流，加上當初入職不久就爆發疫情，並獲公司安排在家工作。後來公司安排同事分成2批輪流回公司，每2周更換1次，「避免一中招就所有人病晒，（如果）有人中招就直接WFH多兩星期」。

不過，樓主因為感染新冠肺炎，上司叫他不用回公司，可留在家中多休息，並安排將他的工作全都交予其他同事，「之後由於之前申請過大假，因為係我一早申請，都要放埋，一早拎咗14日去旅行但無得去」。前前後後樓主加起來有差不多2個半月沒有回公司上班，也沒有工作可處理。

樓主因為林林總總的原因，入職後2個半月也沒有回公司上班。（《大叔的愛》劇照）

驚悉上司已被辭退

等到大假差不多結束，樓主聯絡上司查詢工作，驚悉上司已經被解僱，「佢（上司）話我放大假前無耐佢同公司有少少鬧翻，我放大假時佢直頭畀公司用精簡人手炒埋」。而上司更表示公司事務已與他無關，叫樓主等公司通知，不要再找他，「但我一直等唔到再問佢，佢就話咁咪即係唔使返公司住囉，叫我唔使再搵佢」。

樓主只好繼續等待，沒想到一等就是1個月，他猜測「應該遺忘咗我，我工作上嘅嘢又交晒畀人，所以可能因為咁舊上司應該又無同新上司交代過有我呢個人，我諗我個名應該只存在人事部同會計部，但全公司應該已經無人記得有我」。而樓主也不敢再找公司，「怕畀公司話點解過咁耐都唔識返公司、問返話我呃人工炒埋我」。

成為「幽靈員工」

漸漸，樓主就變成「幽靈員工」，被公司遺忘不需工作，卻又仍然按時出糧，「仲每年有加人工，而家加到萬七左右」。因怕被追討薪金，樓主不敢主動聯絡公司，「過得愈耐我就愈唔敢返公司問我嘅安排」。

樓主之後找了另1份月薪2萬多的工作，但他非常擔心有朝一日舊公司會追討已發放的薪金。（《大叔的愛》劇照）

已另找工作仍照支舊公司薪金

樓主之後找了另1份月薪2萬多的工作，「直頭唔敢報有做過之前份工，因為無離職證明」，加上每月舊公司的1.7萬，樓主如今月入約4萬，心情卻非常矛盾，一方面「見戶口每月兩份糧又好爽」，但另一方面又擔心被舊公司追討薪金，「大家可能覺得好爽，我一直收人工一直唔使做嘢，但其實我好驚」。

帖文引起網民熱議，有網民建議樓主尋求法律意見及盡快向舊公司辭職，「你都係畀少少錢，問吓律師意見吧喇」、「一個人可以返兩份工，但前題係你唔可以同一時間返兩份工」、「正常office（辦公室）工份合約有寫打第二份工一定要同佢講，你冇講咪你違反僱傭合約」。但亦有網民持相反意見，「你有僱傭合約，佢梗係要出糧。佢唔叫你返工係佢問題」、「到時畀人告嘅時候同佢講上司講過等通知再安排，仍然仲等緊，有咩問題？」、「其實呢啲幽靈員工外國大把」。

網民質疑「作文」

另有網民就質疑帖文真偽，「唔怪得個post（帖文）熟口熟面」、「有正常智商嘅人都知冇可能發生啦」、「作文」，相關內容和過去帖文相似，「潮文大家唔使咁認真」、「又翻炒呢段嘢」，而樓主過去的帖文亦有辦公室相關的內容，「吹水都吹得好啲，每個月出糧條數有晒名有晒錢，HR（人事部）唔Check（檢查），你個teamhead（主管）都一定要睇，多咗個完全搵唔到／又唔知邊個嘅人，而一直出糧，係無可能唔發現的」。

（連登討論區）