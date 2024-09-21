的士收費爭議｜舊咪錶示$34.6　司機「另類新收費」？竟要求收$XX

的士收費爭議時有，近日有網民就發帖抱怨遇到的士司機疑多收車資。她表示當日到埗後咪錶顯示為34.6元，新收費應為37.4元。但是司機卻要叫她支付42元多。她堅持按新收費支付，不過司機找續時咪錶並未停下，突然變成36.5元，而司機亦再次要求收多2元。樓主雖照做，卻感到不滿，於是發帖表示「其實有冇得投訴」。有網民就指的士司機在找續時再要求收多2元的舉動不對，並表示「到咗目的地係要即刻停錶」、「明顯係司機疏忽，額外再收可以向交通部投訴」。



近日有網民疑遇到的士司機多收車資，於是發帖抱怨問「其實有冇得投訴」。（示意圖，非涉事的士。資料圖片）

該名女網民在社交平台Threads上發帖，指日前從油麻地乘坐的士回位於紅磡住所，到埗後發現咪錶顯示為34.6元，不過，的士司機卻要求樓主支付較多費用，「佢可以講得出收我$42個幾」。樓主甚是不解，於是反駁指「新收費都係$37.4咋喎」。

從樓主上傳的新收費換算表照片可見，市區的士自7月14日起已上調車費，錶示舊收費為34.6元的話，新收費應為37.4元。

司機找續時額外再收費

樓主在留言區續指，當她指出正確收費，並以100元付費時，「佢（司機）先如夢初醒咁，找返$62畀我」。然而，剛找續完成，咪錶卻再次跳動，變為36.5元，「點知找完錢個標跳咗一下變$36.5，佢叫我畀返兩蚊佢」。

樓主不欲與司機爭辯，於是照做，但卻認為的士司機亂收費，於是發帖問「其實有冇得投訴，X佢老母」。

新收費換算表中顯示，錶示舊收費為34.6元的話，新收費應為37.4元，而非司機所要求的42元多。（Threads）

帖文引起網民熱議，有網民好奇問樓主，司機一開始多收費用是否為附加費，如行李費、隧道費等，樓主均一概否認，表示並未攜帶行李也沒有經過隧道。有網民就問「係咪你帶咗寵物上車收咗$5附加費？」，而樓主就笑嘲「可能我似一隻狗」。

另有網民指，新收費換算表中，並無42元多的收費，較接近的為41.6元或43.7元，只有錶示舊收費才有42.2元，故認為司機「點收都唔啱數啵」。

網民建議樓主投訴司機

有網民就認為司機疑亂收車資，指他「博大霧」、「博你唔知加咗幾多」。另有網民就指的士司機找續時再要求收多2元的舉動不對，「到咗目的地係要即刻停錶」、「司機在計算車資期間，必須撳停錶頭，除非乘客要求繼續前進，明顯係司機疏忽，額外再收可以向交通部投訴」、「交易完成，佢唔撳停個錶佢嘅事」、「到咗佢自己唔停標要我畀錢？幫佢畀埋下程好唔好」。

（Threads）