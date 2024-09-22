獨自跟團去杜拜　父親過關被領隊拋棄大半日　趕赴酒店咁還擊爆笑

不少人選擇跟團去旅行，認為有領隊幫手，行程就會變得輕鬆。有港男在網上表示，父親有次獨自跟團前往杜拜，但當時他尚未過完海關，領隊就帶領其他人離開。父親英文程度一般，加上首次來到杜拜，人生路不熟，慶幸攜帶行程表，然後登上的士用肢體語言要求前往旅行團入住的酒店，「等到成團人玩咗大半日返到酒店，個領隊都仲未知少個人」，父親怒斥領隊「你即刻同我跪低」，領隊才如夢初醒，跪下瘋狂道歉，「之後成程旅遊，個領隊都當我老竇係皇帝咁服侍」。



大量網民笑言「做領隊帶團帶到少咗個人又真係好離譜，抵X啦」、「其實個導遊咁差，真係要報告畀佢公司聽」，亦有人質疑事件的真確性。



父親獨自跟團前往杜拜，當時他尚未過完海關，但領隊已經帶領其他人離開，父親發現自己被拋棄自生自滅。（示意圖/gettyimages）

該名港男在Threads以「我老竇試過X到人跪低」為題發文表示，父親有次獨自跟團前往杜拜，當時他尚未過完海關，但領隊已經帶領其他團友離開，父親發現自己被拋棄自生自滅，「又唔識英文，又係第1次去杜拜」，慶幸攜帶行程表，知道旅行團入住的酒店，於是自行登上的士，「靠手指篤篤去到酒店大堂等」。

等到全團消遣大半日返到酒店，領隊都未知少了1名團友，由於父親平時脾氣一般，加上「被人掉低更加谷到成肚氣」，見到領隊即時大聲喝罵「你即刻同我跪低」、「你個團少個人都唔知㗎咩，跪低！」，嚇到領隊當場呆站，當時他才如夢初醒，繼而跪下瘋狂道歉。

領隊聞言跪下瘋狂道歉。（《半澤直樹》系列劇照）

樓主形容「之後成程旅遊，個領隊都當我老竇係皇帝咁服侍」，擔心父親會致電公司投訴。

不少網民笑言「你老竇叫人跪低個句笑點，而個領隊真係跪低呢下就係亮點」、「服侍完我覺得都係要投訴，因為真係好大鑊」、「正常要數齊人先離開」，亦有網民質疑事件真偽。

（Threads）