港女追巴士！城巴司機等埋先開車1句極窩心　事主咁報答獲大讚

相信不少人也有追巴士經歷，有港女早前就因追巴士成功，去信巴士公司表揚司機。她在網上發文，指她日前在尖沙咀巴士站，見到可回家的城巴停站，而她卻在對面等過馬路，樓主見狀立即追巴士，亦以為巴士上落客會有時間等她，可是她跑到巴士附近卻沒有人排隊等上車，心感不妙，但她發現巴士沒有開車，於是加緊腳步，成功上車。上車後她多謝司機，對方回應「見到你跑步啦」。樓主認為雖然小事，但非常感謝司機的窩心舉動，更向城巴發表揚信，而城巴亦回覆樓主，已將她的讚揚轉告司機的主管。



帖文隨即被瘋傳，不少網民大讚是好人好事，應表揚，「妳呢個都係善舉」、「你一句唔該，車長已經好開心」、「你嘅表揚信可能為司機帶嚟額外獎金，所以有好事唔好收埋，講畀佢公司聽就最好，Well done！」。



樓主為成功追巴士感到開心，亦感謝司機的窩心舉動。（Threads圖片）

樓主去信城巴表揚司機。（Threads圖片）

有港女在Threads上發文及相片，指早前於尖沙咀回家時，在對面馬路的巴士站看到有她要坐的巴士正埋站，她卻在對面馬路等轉燈，樓主為了追趕到上車，「即刻衝去追巴士」。雖然距離有些遠），但樓主想到「架巴士會上落客可以偷多幾秒」，於是繼續追，詎料「嗰個站冇人上落車，有一秒諗住算啦等下班」。不過樓主見巴士一直沒有開車，遂加速跑上前，最後成功上車。她感謝司機等她，想不到對方回應「見到你跑步啦」。

雖然是小事，但樓主認為司機的舉動很窩心，於是寫表揚信到城巴，希望姓陸司機「以後行車暢通，事事順利！」。樓主後來再發文，指收到城巴回覆，表示已將她的讚揚轉告司機的主管跟進，同時讚賞樓主行為有助鼓舞其他員工，「您對本公司員工服務質素的認同，一方面鼓勵表現出色者繼續發揮敬業樂業的精神，另一方面亦能鼓舞全體員工，激勵士氣」。

城巴回覆樓主，指已將她的讚揚轉告司機的主管跟進。（Threads圖片）

好人好事帖文隨即被瘋傳，不少網民大讚，「好人好事，值得表揚」、「妳呢個都係善舉」、「你一句唔該，車長已經好開心」、「我哋好多時都會無留意身邊的小確幸」、「你嘅表揚信可能為司機帶嚟額外獎金，所以有好事唔好收埋，講畀佢公司聽就最好，Well done！」。

也有網民錯重點，認為是因樓主是靚女而獲優待，「你靚女啫，男人未必等啦」，「肯等埋唔係必然，靚女機會高啲」。也有人分享其他追巴士失敗案例「我早幾日先俾架巴士飛站，我嬲到彈起，係真係會跳起咗成個人㗎」、「我有個fd有次跑去追巴士，一上車個司機就話『追巴士就跑快啲啦』，我個fd火咗『關你咩事，X你老X』」、「亦有些司機見你跑緊去，就來到時……開車」。