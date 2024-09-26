港女用支付寶搭港鐵　誤設小童票遭罰$1000狂喊呻慘　網民唔撐

港鐵嚴打濫用特惠價車票，一經發現即罰1,000元！有就讀大專院校的女學生在社交網站發文表示，日前「窮到冇錢入八達通」，所以用支付寶在九龍灣站支付車資乘搭港鐵，「已經唔記得幾時設定咗做小童飛」，加上自己沒有留意，結果被職員發現罰款1,000元。港女慘呻「一朝早喺地鐵狂喊」、「罰我500蚊，我都冇咁辛苦，1,000蚊啊，我可以捱到唔知幾多日啦」。



帖文惹來大量網民關注及留言，樓主一度刪除，但已被人截圖放到其他社交網站及討論區瘋傳，成為網民熱門話題，有人提出質疑，直指「唔係好明，其實就唔關用支付寶事，點解一個成人嘅支付寶戶口會設定咗做小童八達通，本身已經好可疑」、「9成係想博大霧」；亦有替樓主解畫，「有時係有呢啲需要！有成人帶住老人或小童，要幫佢哋畀錢，就會成日轉」。



樓主使用支付寶乘搭港鐵，懷疑之前設定為小童，她本身沒有留意便直接掃二維碼入閘，「黑仔到被人即捉」，當場遭罰款1,000元。（Threads圖片）

掃二維碼入閘即被港鐵職員截停

該名港女在Threads發文表示，自己最近並不寬裕，所以八達通的餘額被清零，本年9月24日約8時，她改用支付寶在九龍灣站乘搭港鐵，懷疑之前設定為小童，她本身沒有留意直接掃二維碼入閘，「黑仔到被人即捉」，即場被罰款1,000元。

樓主形容當時「一朝早喺地鐵狂喊」、「罰我500蚊，我都冇咁辛苦，1,000蚊啊，我可以捱到唔知幾多日啦」，並指自己是無心之失，被罰款感到不甘心而喊慘。

事件發生在港鐵九龍灣站，樓主被職員「捉到正」，當場罰款1,000元。（示意圖/資料圖片）

網民質疑是否誤設小童票

由於帖文公開後引來大量網民留言，樓主曾一度刪除，但已被人截圖轉載至其他社交平台，有網民質疑樓主是否真的不小心誤用小童價，「真係『好唔小心』，啱啱無聊去支付寶到試下轉小童，要㩒5下個電話先改到小童」、「唔記得點解設定做小童飛，罰你$1,000算係咁啦，肯定用小童飛用咗唔知幾多年」；但亦有人替樓主解畫，指她原本擁有八達通自用，可能曾為同行小童支付車資，一時不為意而沒有改變設定，「如果平時用開八達通，真係未必記得支付寶係set小童喎」。亦有人同情樓主「愈窮愈見鬼」，「咁樣要罰一千，真係堅慘」。不過有人則「錯重點」，好奇地問「又話無錢充值八達通，點解有錢畀罰款？」。

（綜合）