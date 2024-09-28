怒！3歲女童疑遭外籍男性侵　阿姨醉倒竟不知情　鄰居爆可憐身世

泰國發生駭人聽聞性侵女童案，布吉島1名3歲女童清晨被鄰居發現受傷倒在家門外，陰道正在流血，疑被1名外籍男子侵犯，而當時照顧她的阿姨醉倒在女童附近，竟全不知情，女童其後由鄰居送院。鄰居向當地傳媒大爆內情，指涉事外籍男年近40歲，經常到單位拜訪女童阿姨，故案發前的凌晨見到他走入女童家中並未起疑；區內人士又透露女童身世悲慘，父母均犯罪入獄。警方正調查案件，當地網民紛紛呼籲盡快拘捕淫狼及嚴懲。



泰國1名3歲女童疑被外籍男子性侵，鄰居爆該名男子經常到單位拜訪女童阿姨。（示意圖／Getty Images）

3歲女受傷倒家門外 陰道流血

泰媒報道，事發於9月23日凌晨，布吉島拉威區（Rawai）據報有1名外籍男子走1住宅單位，性侵屋內的3歲女童，其後揭發女童身世悲慘，事件引起當地民眾憤怒，要求執法人員盡快拘捕涉案淫狼。

女童的鄰居向當地報章《布吉島時報》透露，當日早上7時左右，他聽到女童哭泣聲，出門發現女童受傷倒在家門外，更發現她的陰道流血。

女童臉色蒼白，幾乎無法說話，她告訴鄰居們，有名外國人傷害她，鄰居看其狀況認為她被性侵。而女童的阿姨則飲醉酒，一直坐在附近，卻全然不知女童受傷，鄰居遂陪同女童入院。

鄰居憶起案發當日的凌晨2時左右，曾目擊1名年近40歲外籍男子走入女童住所。示意圖，非涉案外籍男。（Getty Images）

鄰居憶起案發當日的凌晨2時左右，曾目擊1名年近40歲外籍男子走入女童住所，但無法確認其國籍。由於該外籍男曾多次到案發單位拜訪女童的阿姨，而事發前的周日（9月22日）晚上，他們見到該名外籍男、受害女童、阿姨和另外2人一起聚會，故未有對外籍男凌晨走入女童的住所起疑。

女童母藏毒父偷竊均入獄

區內人士再爆出女童的可憐身世，指她的母親犯藏毒、父親犯偷竊，雙親都在監獄，故一直由阿姨照顧，幸好區內居民都很疼她，經常給她送食物和零食。

當地警方和官員已帶受害女童和阿姨回警局問話，至今未披露案件細節。而曾為女童檢查的醫院未向當地傳媒確認被性侵情況及曾提供的醫療資訊。事件在當地網絡瘋傳，許多網民感到憤怒，要求警方加快抓捕涉案的外籍男子，並加以嚴懲。

（綜合）