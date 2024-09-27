大叔攜家俬上九巴被阻　怒罵車長：邊條例唔畀？　報警後續糗大了

巴士變運貨車？有港女於社交平台發相發文，指乘搭九巴時有大叔攜帶家俬上車，被車長拒絕登車；大叔不滿，堅拒落車，又批評司機濫用職權不懂巴士條例，要求車長「拎條例出黎講點解唔畀佢上車」，更揚言要報警。港女指，結果其他乘客看不過眼，群起「圍攻」大叔，「俾成車人鬧」。



事件引來網民熱議，不少人批評大叔自私離譜，「真係好cheap」、「 當巴士係貨車？成架車個設計：坐位窄，通道窄，邊有位放？」、「畀你上就人情 唔畀你上就道理」。但也有網民認為，目測大叔攜帶的家俬大小未有違反巴士條例，「就咁看件嘢都薄身，車唔多人其實都可以」、「目測大叔帶上車的梯子，體積不大，應該符合巴士規定」。樓主則補充，當時巴士「係爆人」，司機擔心大叔家俬可能誤傷乘客，故不建議他上車。



有大叔攜帶家俬上九巴，被車長拒絕登車。（threads）

大叔攜家俬上九巴被阻

該港女於社交平台Threads發文表示，她晚上乘搭九巴駛到元朗時，有大叔攜帶書架上車，被車長拒絕登車，大叔不滿，批評車長濫用職權「唔識巴士條例」，要求車長「拎條例出黎講點解唔畀佢上車」。

從相片見到，穿藍色長袖裇衫、揹背囊大叔正站在車頭車門位置，正在使用手提電話，身旁放有一件高至胸口的物件，相信就是書架。

相片見到，穿藍色長袖裇衫、揹背囊大叔正站在車頭車門位置，正在使用手提電話，身旁放有一件高至胸口的物件，相信就是書架。（threads）

大叔堅持要上車，更揚言報警，令巴士無法行駛。（threads）

港女補充，大叔堅持要上車，更揚言報警，令巴士無法行駛，「好好禮貌係咁道歉話阻到我哋，又堅持唔落車要報警」，結果其他乘客看不過眼，群起「圍攻」大叔，「俾成車人鬧」。

網民批大叔自私離譜

事件引來網民熱議，不少人批評大叔自私離譜，「真係好cheap」、「當巴士係貨車？成架車個設計：坐位窄，通道窄，邊有位放？」、「畀你上就人情 唔畀你上就道理」、「就係以為無賴便是無敵，所以有恃無恐。試下警察嚟到落charge 啊，以後少好多呢啲咁嘅X街」。

但也有網民認為，目測大叔攜帶的家俬大小未有違反巴士條例，「就咁看件嘢都薄身，車唔多人其實都可以」、「我都覺得車長唔識例，目測大叔帶上車的梯子，體積不大，應該符合巴士規定。點解大家支持車長，最搞笑成車人鬧大叔阻礙開車」。

樓主補充，當時巴士站滿乘客，司機擔心大叔家俬可能誤傷乘客，故不建議他上車。（threads）

樓主則補充，當時巴士站滿乘客，司機擔心大叔家俬可能誤傷乘客，故不建議他上車，「其實當時架車係爆人，同輪椅位亦都有人，司機亦都有建議過佢去下1架車，只係乘客好緊持要上車，亦叫車長拎條例出黎講點解唔畀佢上車，司機有提及車上乘客較多，佢個書架有可能會誤傷到乘客，所以唔建議佢上車」。

巴士攜帶物品體積限制

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力，而巴士上乘客可毋須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，違者即屬犯法，可處第2級罰款5,000元及監禁6個月。