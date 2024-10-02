巴士瞓過龍困車內！港男醒來漆黑一片勁無助　這樣做終成功離開

坐巴士睡着十分平常，不過醒來發現車內空無一人實在令人驚慌。有港男早前在網上發片，拍下身處在停駛的巴士內，車門被關上，司機旁的顯示器亦寫着「暫停服務」，加上車內漆黑一片，讓樓主十分驚慌。樓主指自己在巴士上睡到忘了下車，被鎖在車內，他又不夠高按下開門掣，於是只好默默等人經過求救，等了5分鐘終有司機經過開門放他出來。



帖文引來不少網民留言，「香港人應該有個特異功能係到站前自然醒㗎喎」。也有人分享類似經歷，「我哋可以做朋友，我噚日都唔記得落車俾人困住咗喺巴士入面」。



樓主在巴士醒來發現四周漆黑一片，車頭更顯示巴士已暫停服務。（影片截圖）

有港男早前在Threads上發影片，題為「X，瞓到唔記得落車」。從片中可見，樓主身處在停駛的巴士內，車門被關上，司機旁的顯示器亦寫着「暫停服務」，加上車內漆黑一片，讓樓主十分驚慌。樓主指自己在巴士上睡到忘了下車，被鎖在車內，他又不夠高按下開門掣，於是只好默默等人經過求救，等了5分鐘終有司機經過開門放他出來。

帖文一出即有不少網民留言，「反正都落唔到車，繼續瞓多陣啦」、「香港人應該有個特異功能係到站前自然醒㗎喎」，也有人笑言「打爆車門，立即逃走」。亦有人教樓主「逃生」方法，「道門上邊撳紅色掣道門就會打開」，可是樓主指他「唔夠高」。

有人教樓主「逃生」方法「道門上邊撳紅色掣道門就會打開」，可是樓主指他「唔夠高」。（資料圖片）

有網民分享類似經歷，「我哋可以做朋友，我噚日都唔記得落車俾人困住咗喺巴士入面」、「我小學有一次瞓過朧，司機好心車我返去」、「我有次瞓到都係熄晒燈，我都未落車，衝落去跟住個司機見到我，即刻衝過嚟幫我開門，跟住喺度笑我」、「我都試過醒嗰下啲人上緊車」。

有人認為「有啲車長係咁咦掃兩眼見唔到有頭就算，如果真係瞓着咗，頭都耷咗落去啦……仲好意思話自己check咗上下層，不過呢啲小事就唔值得嘥時間投訴」。