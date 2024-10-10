短褲女腿張開攬騎師！2人同騎馬擺動被轟意淫　網民︰下體會斷

騎馬講求人馬合一，但一對男女以面對面姿勢騎馬，則恐怕令人有所聯想。網上近日瘋傳1條影片，顯示1名短褲女子在內蒙古體驗騎馬時，背對馬頭跟騎師面對面，女子雙腿張開坐到騎師下體位置，騎師則一手拉住韁繩，一手抱着短褲女的腰。2人同騎1匹馬，身體隨馬匹在草地上奔馳而上下擺動，女子更發出叫聲，畫面動作被網民炮轟意淫。



不少人留言直指沒有人會這樣騎馬，驚呼「下體會壞掉」、「會斷」；有人更指這動作很危險，遇到突發事件，恐怕人仰馬翻，累己又累馬，「不知甚麼心態才會這樣騎」。有人質疑該對男女是故意拍片博取點擊，直斥低俗沒品味。



影片開始時，男女在馬上以面對面姿勢坐女，短褲女雙腿張開坐在騎師的下體位置。（網上影片截圖）

2人同乘一馬 姿勢被轟意淫

涉事影片長約11秒，在各個社交平台瘋傳，上載者稱，拍攝位置是內蒙古呼倫貝爾大草原，當地有提供伴馬服務，但沒有說明該對男女是甚麼關係。

片中可見，身穿短褲的長髮女子背對馬頭，雙腿張開坐在騎師的下體位置，緊攬着騎師，表現出既是期待、又怕緊張。騎師1手抓住韁繩操控馬匹，另1手抱住女子腰部，避免對方墮馬。當擺好姿勢後，騎師即指令馬匹奔馳，同乘一馬的男女隨馬匹步伐而擺動身體，短褲女更一時驚叫、一時狂笑，姿勢動作容易令人想入非非。

影片開始時，男女在馬上以面對面姿勢坐女，短褲女雙腿張開坐在騎師的下體位置。（網上影片截圖）

網民猜擺拍博點擊

許多網民直指畫面意淫，認為該對男女是故意拍攝這種視頻博點擊，「他們是想出位吧？」、「這種也是擺拍，你看鏡頭那麼穩定就知道了」、「很低俗，沒品味」。更多人炮轟他們過份，「這樣騎很危險」、「分分鐘（下體）斷了吧」、「墮馬就慘了，害苦了馬匹，也令租馬的商人受害」。有人則形容2人是在「馬震」，極度不雅。

（綜合）