港股大時代│按樓買股票遇恒指暴跌　股民回問候訊息：遲啲再搵你

【恒生指數／恒指／港股／HSI／暴力救市／港股大時代】中港股市自9月24日起瘋狂上漲，其中港股在內地國慶假期休市期間（10月1日至7日）升幅氣勢如虹，惟內地國慶假期後復市首天，即10月8日周二起股災式回吐，恒生指數單日勁跌近2,172點，創下港股有紀錄以來最大點數跌幅，而翌日周三再下跌289點。



面對港股大時代，不少股民的心情猶如坐過山車，而1名網民近日在討論區發文，表示友人日前「按咗層樓買股票」，而該物業是友人的自住居所，詎料即遇上港股大跌市。樓主於周二晚上以短訊問候對方，友人僅冷淡回覆，「話唔好煩佢，遲啲再搵我」，樓主不禁擔心對方身家已經「大縮水」，故心情大受影響。



有網民在討論區發文，表示其友人日前「按咗層樓買股票」，詎料即遇上港股暴跌，當早前港股大跌超過2000點後，主於周二晚上以短訊問候對方，友人僅冷淡回覆。（資料圖片）

按自住物業套現買股票

樓主在香港討論區以「朋友按咗層樓買股票」為題發文，表示其1名友人早前為自住物業做按揭，並將資金用作買股票。樓主不禁大嘆「世界也瘋狂」，「希望佢剩係按咗一百幾十萬出嚟用」。樓主續指，眼見港股日前大跌，他便發短訊給問候該朋友，「跌咗2,000點，夜晚WhatsApp佢，（朋友）話唔好煩佢，遲啲再搵我」。

樓主發短訊給按樓買股票的朋友作出問候，「跌咗2000點，夜晚WhatsApp佢，（朋友）話唔好煩佢，遲啲再搵我」。（《大時代》畫面）

網民：別人貪婪我驚慌！

帖民引來不少網民熱議，留言稱「祝佢好運」、「小心股市見頂」、「按樓套現買股好心就趁2021（年）嗰陣，按咗去買美股」、「而家樓跌咗幾十%，按少好多」、「馬後炮係人都識，當時按咗（樓）去買港股唱好香港故事已經瀨晒嘢」、「別人貪婪我驚慌！」、「呢排先入市好易摸咗短期頂買」、「負上負」。