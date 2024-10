巴士不時會播放廣播,除了車站資訊,也會提醒乘客緊握扶手,或保持安靜等。最近1名網民上傳影片,指她日前乘坐巴士,車長經常播放「請保持車廂安靜」的廣播,更是直接播了半程車程,讓她不禁笑言,「到底有幾煩先可以令司機KEEP住播半程車?」。



網民上傳影片,指她日前乘坐巴士,車長卻經常播放「請保持車廂安靜」的廣播。(Threads影片截圖)

該名女乘客在Threads上傳影片,顯示片主當時在巴士上層,車內正播放廣播,以廣東話、英文和普通話提醒乘客「保持車廂安靜(Please help keep the bus quiet)」,讓樓主笑言「到底有幾煩先可以令司機KEEP住播半程車?」。

部份網民看後留言,指出該巴士車廂的廣播音量較一般高,又分享個人經驗,「試過會開咪罵上層,我先知原來有司機speaker」、「車長仲要較到個喇叭最大聲」、「好少可,個喇叭咁大聲」、「即係最嘈係嗰司機」。