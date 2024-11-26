手機通訊App出現這6個字！用戶呻睇見超緊張︰以最快速度跳走！

智能手機當然會有通訊應用程式（App），市民亦習慣用作聊天通訊，惟台灣有網民提出討論，指許多App都設有聊天功能，並會顯示對方「正在輸入訊息」，令懶得回訊息的用戶感到有壓力，見到後甚至緊張得「會馬上滑掉」、「直接跳出頁面」、「用此生最快的速度離開聊天室」，更有網友在社交平台上以「正在輸入訊息」為話題，獲得許多人表示有共鳴。



大量台灣網民指出，如果見到顯示對方「正在輸入訊息」，就會感到壓力，因而秒關聊天程式。（示意圖/gettyimages）

許多台灣網民近日在社交平台Threads，以「正在輸入訊息」為題發帖，寫明「我是那種看到『正在輸入訊息…』會馬上滑掉的人」、「我看到『正在輸入訊息…』都會直接跳出頁面」、「你是不是也在『正在輸入訊息…』的時候，用你此生最快的速度離開聊天室」。

有台媒指出，instagram有「不顯示已讀」功能，就能解決問題。（示意圖/gettyimages）

擔心「已讀不回」被責怪

大家一致認同「超怕對方傳過來，我立刻已讀，有種立刻就要回覆的壓力（也怕給對方壓力）」、「滑走，怕自己在無意間已讀，然後忘記回對方訊息」、「真的，好擔心對方說什麼難以回覆的話，然後讓他看到我已讀」。

有台媒指出，許多社交平台或應用程式已推出「不顯示已讀」功能，用戶可以自行作出設定，以instagram為例，從「設定和動態」中選擇「訊息和限時動態回覆」，關閉「顯示已讀標記」就能解決問題。

（綜合）