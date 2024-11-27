沒錢幹嘛生小孩？男友生日蛋糕被爸吃掉　女生罵爸窮酸惹全網圍攻

只因蛋糕被吃掉，就要如此怒罵爸爸？台灣1名女生近日在網上發帖罵獨力養育她的爸爸，原來她買了蛋糕打算替男友慶祝生日，沒料到放在雪櫃深處時，仍被爸爸翻出「偷吃掉」，女生稱「只是生氣罵他幾句」，惟爸爸卻反擊，向她「情緒勒索」，指責女兒從來沒有幫他慶祝過生日，「現在卻幫別人」。女生即狂數爸爸未能給予她富裕的生活，激動表示「當你女兒真的很丟臉，沒錢幹嘛要生小孩？」。



網民看帖文後，得知樓主的爸爸單親，卻辛苦工作供養她吃住，還有給零用錢，但買了iPhone 12給她反被嫌棄不是最新型號，紛紛留言炮轟樓主，「養到這種不知感恩，不知該說是你爸還是你，真的很可悲啊」、「你最好趕快滾出去不要再花爸爸的錢」。



女生買了生日蛋糕打算替男友慶祝，不滿爸爸蛋糕吃掉，於是發文怒數窮爸爸不是，卻被網民圍攻。（《那年盛夏我們綻放如花》截圖）

該名正就讀高中的台灣女生在「匿名公社」發帖公審爸爸，表示日前為了替男友慶生，她準備了生日蛋糕藏在雪櫃最裏面，沒想到卻被爸爸找出來「偷吃了」。她為此氣憤不已，甚至以「老番顛」（意近「老懵懂」）稱呼爸爸，並生氣地責備了爸爸，「還被老番顛翻出來，只是生氣罵他幾句，他馬上滿滿的情勒」。

女生怒訴：沒拜託養我

樓主的爸爸疑不忿因1個蛋糕而被女兒責備，訴說了多年來以單親父親養育樓主的艱辛，又指女兒不曾幫他慶祝生日，如今卻要為他人慶生。樓主卻不以為然，反指從小到大家裏就沒有人做生日，「他也沒幫我做過生日」，更不忿地表示「養我、給我吃穿、給我錢又怎樣？我有拜託你嗎？」。

樓主認為爸爸只提供「破房子」讓她住宿，每個月零用錢是6,000台幣（約1,456港元），令她「窮酸」得與同學去逛街都只能看看，甚至被取笑。她又指爸爸雖然「好像對我很好」，買了iPhone給她，但型號卻是舊款的iPhone12，令她十分不滿，更直言「當你女兒真的很丟臉，沒錢幹嘛要生小孩？」。

網民在得知樓主爸爸供她吃住，又給零用錢及購買iPhone，卻因為吃了1個蛋糕而被罵後，紛紛留言批評樓主不知感恩。（示意圖 / Richard Burlton / unsplash ）

網民怒斥：不知感恩

帖文隨即引起網民熱議，不過樓主「圍爐」失敗，網民幾乎一面倒批評她不懂得感恩，「丟臉！自己爸爸都沒買過（蛋糕），還有臉發文」、「你拿着你爸給的零用錢買蛋糕給男友，還在抱怨你的家境」、「養到這種不知感恩，不知該說是你爸還是你，真的很可悲啊」、「可悲！自己出去賺錢啊」。

另有網民就替樓主的爸爸感到不忿，「爸爸辛苦養你長大，為一個破蛋糕罵爸爸」、「爸爸看到這些話，估計爸爸心都碎滿地了！高中生一個月有6,000已經很幸福了，不知好歹」、「你最好趕快滾出去不要再花爸爸的錢」。

（匿名公社）