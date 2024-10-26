好臭！高鐵乘客脫鞋晾腳放前座扶手　女生驚聞異味崩潰　後續更衰

搭乘公共交通工具時，切勿做出缺德舉動以免影響他人！台灣有女生崩潰發文，分享搭乘高鐵時遇到自私又無品的乘客。樓主表示，最初自己雙手是在胸前交叉地擺放，即左手放右邊扶手，但「突然感受到一股溫熱的東東戳了我的手指」，低頭竟然看到後方乘客的腳！原來對方脫掉鞋子，然後將右腳晾放至其右邊扶手位，樓主更瞬間聞到異味。沒料到對方其後變本加厲，雙腳皆放在其扶手位上，不忿下故貼圖公審，坦言「好想拿筆戳他腳底板」。



網民紛紛批評該乘客缺德自私，「還好不是在吃東西，不然當場吐出來」、「感覺是故意的欸，2隻腳都過來，感覺坐姿也不舒服吧…」。有人建議樓主反擊，「可坐在他後面，換你把腳放上去，用魔法打敗魔法」，有人則認為應請職員協助處理。樓主其後回覆指，有位推着飲料車的服務員替她向後方乘客反映，對此感激不已，形容「她根本天使降臨」。



台灣有女生搭高鐵遇到無品乘客，對方脫鞋將右腳晾放至其右邊扶手位。（「ye0814」threads圖片）

無品乘客晾腳至前座扶手位

「要瘋掉，真的超噁，好臭」，慘遇臭腳的女生在threads上載照片，她當時正搭乘高鐵，坐於靠窗座位，後座乘客則脫掉鞋子，將右腳晾放至其右邊的扶手位。樓主表示，她最初雙手是在胸前交叉地擺放，所以左手是放在右邊扶手，但「突然感受到一股溫熱的東東戳了我的手指」，她曾一度以為是人手，惟思考片刻覺得不可能會有手伸到前面，距料低頭就看到後方乘客赤腳晾放到其扶手位的畫面，不禁形容「味道開始瀰漫在整個空間」。

樓主之後上傳另一相片，可見後方乘客變本加厲，直接將雙腳放於扶手位上，她因而崩潰喊「好想拿筆戳他腳底板」。

後方乘客其後變本加厲，更是直接將雙腳放於扶手位上。（「ye0814」threads圖片）

網民譴責晾鞋缺德：好噁

網民紛紛批評該名晾腳乘客行為缺德，「就是什麼人都有，所以我盡量不要搭大眾運輸工具，小時候搭公車還摸到鼻屎」、「還好不是在吃東西，不然當場吐出來」、「感覺是故意的欸，兩隻腳都過來，感覺坐姿也不舒服吧…」、「能叫車長或站務員來說一下吧？」。

遇天使服務員出手助解決

樓主回覆指，後來有位推着飲料車的服務員替她向後方乘客反映，感激對方並稱「她根本天使降臨」。

帖文亦引來不少「苦主」分享遇過類似事件，「我昨天搭車碰到隔壁直接脫鞋搓腳…」、「以前跟同學坐國光客運，也遇到這樣的大嬸伸腳在我旁邊！超噁」、「之前帶小孩坐客運，後方乘客脫襪子光腳放中間把手，我就很大聲跟小孩說：『你要吃東西，要先噴酒精消毒喔！』接着就拿酒精狂噴對方的腳，她就縮回去了」。

有網民分享遇到類似無品乘客經歷，指有大媽坐在他旁邊，直接脫下鞋子搓腳。（threads圖片）

網民提議反擊方法

有留言看過不眼，紛紛建議各種反擊手法，「可以技術性飲料打翻」、「不小心打噴嚏把口水跟鼻涕給他，然後再說不好意思，我不知道你的腳放在這裏」、「可坐在他後面，換你把腳放上去，用魔法打敗魔法」、「這種時候就是要大叫」、「站起來往後看，用全車廂聽的到的音量，對着他說：『請把你的腳放下來！光腳你是在戳什麼戳？嚴重影響到我了！』」、「這裏是扶手，不是扶腳！」。

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