我哋呢班打工仔 捱到周身痛！咪話無乜所謂！唔自救 恐手尾長

全世界的打工仔都有一個通病，就是日做夜做，捱到周身痛。做辦工室的，日坐夜坐，導致腰酸背痛；勞動工作的，日抬夜抬，就更容易出現肌肉勞損。雖然這些酸痛並非大病，但若不正視，恐怕年紀未大，機器先壞…以下專訪多位服務性行業人士，他們曾經都是周身痛之人，但僅靠一招「XXXX」，成功向痛症講拜拜！？即到下文了解這個自救法寶的犀利之處，集齊方便、快速、強效於一身！同場加映還有超優惠入手詳情，記得睇到最後！



不要再花冤枉錢 介紹您「打工仔自救」口碑之選！

如果試過很多舒緩方法都不大作用，不再花冤枉錢了，睇睇大家的口碑之選！以下4位打工仔每位都有各自的「職場身酸史」，但他們同樣選擇了一招，就是貼「金門強效一條根」兩款止痛貼，親證「一晚即止痛」、「舊患無再復發」！

客戶經紀 - Emma

「返工要見客，經常都會著高踭鞋，小腿好易又淵又腫…喺屋企我好鍾意用暖水浸腳，返工期間就用止痛貼急救。『金門強效薑黃一條根精油貼布』大大塊，覆蓋到成個小腿，暖暖地好舒服，幫到小腿放鬆，消除酸軟、浮腫、淵痛！」

速遞員 - 阿傑

「每日要處理嘅貨件非常多，仲有好多係重貨。試過勞損到手臂痺痛，兼發唔到力，嚴重到要睇醫生食藥…後來keep住恆常用『金門強效薑黃一條根精油貼布』，佢嘅溫感可以幫到深層放鬆，唔只止到啲酸軟疼痛，舊患都冇再復發！」

地盤工友 - 陳先生

「返工經常搬搬抬抬重嘢，積落咁多年都搞到成身勞損，膊頭同條腰特別赤痛，晚晚都痛到瞓唔好，彎腰綁鞋帶又有困難… 瞓覺前貼塊『金門強效一條根精油貼布』，一晚即刻見效，第二日真係鬆返哂，冇再痛！」

急症室護士 - 郭女士

「返工節奏好急速，每秒都關乎人命，壓力搞到個人好繃緊，加上不斷走動頻撲，有時仲要抬病人過床，腳同腰經常酸軟…貼住『金門強效一條根精油貼布』開工，緊貼唔甩，全日都好冰涼，真係可以鎮住啲酸痛感。」

「金門強效一條根」止痛貼 天然無藥性 抗炎*+舒痛

「金門強效一條根」止痛貼全系列有兩款選擇，一款涼感配方，一款溫感配方，均精選用台灣著名植物「一條根」作為主要成分，並配合多種草本精油，不含中西藥成分，無副作用和依賴性。配搭全新的傳導技術，效能發揮長達8小時，深入滲透患處直擊痛根。貼布特大尺寸（10 x 15cm），覆蓋率高，並可以自由剪裁。易撕易貼，貼後可以活動自如，又不怕輕易脫落。

萬寧出位價！全年至抵！今年最後機會！

如果你都周身痛，就不要錯過以下激抵優惠，入手「金門強效一條根」止痛貼看門口！

出位價：買1件$88，買2件$99，低至平均$49.5/件^ (標準價：$119.9/件)

日期︰11月1日 (星期五) ，只限一天

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^優惠期只限2024年11月1日。適用於萬寧門市或官網。每發票計，須買上述指定件數方享折扣優惠，每位顧客最多可購買24件出位價產品，數量有限，售完即止。最終價格由零售商決定。如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。

*Journal of Ethnopharmacology Volume 113, Issue 1 (15 Aug 2007, Pages 142-148)

（資料及相片由客戶提供）