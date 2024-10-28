內地客去旺角藥房買藥油　問價$58實收$138　買4瓶拒退款：被坑了

許多內地遊客都愛到香港藥房買藥品，然而近日有內地客在小紅書發帖慘呻光顧旺角1間藥房時疑被騙！樓主指店內沒有列明價碼，她詢問店員「活洛油」售價，得知是每瓶58元後便買了4瓶，詎料結賬時被收取552元，店員指每瓶售價為138元。她隨即與店方爭論，最後店家堅持拒絕退款，最終僅讓步允許換其他商品。樓主對事件心有不甘，自覺「被坑了」（意指被欺騙），於是發帖提醒其他內地客遊港時小心留意。



內地客在小紅書發帖指光顧旺角1間藥房時疑被騙，她詢問店員「活洛油」售價，得知是每瓶58元後便買了4瓶，詎料結賬時被收取552元。（《整蟲專家》截圖）

該名網民在小紅書發帖抱怨「被坑了」，指日前在旺角某藥房購買藥油，發現藥房並未在商品上貼上價錢牌，她於是向店員詢問某品牌的50毫升「活洛油」售價，獲告知每瓶58元，她便購買了4瓶，沒想到結賬時才發現被收取每瓶138元，共計552元。

樓主自覺被騙呻「真的會傷心」

樓主認為藥房職員說法前後不一，自覺被騙，坦言「真的會傷心」，並與店家爭論，最終仍不獲退貨退款，但可更換其他產品，「爭論了很久才說可以換東西，最後買了這些」。從她上傳的收據照片可見，她最後保留了2支藥油，並挑選了其他商品，剛好湊夠552元。

樓主事後已返回內地，但始終對此事耿耿於懷，於是發帖提醒其他網民「避雷」，「藥店沒標價格的問過之後，付錢前自己再算一下價格，避免他們報的價格和計算的價格不一樣，還有普通路邊的藥店也會有假貨」；她又建議網民時間許可的話要貨比三家，比較價格再理性消費。

網民建議選擇明碼標價的商店

有網民回應樓主時表示「太坑了」、「被騙了」；亦有人建議她應該報警或報海關，「如此離譜的價格也不報警」、「下次報海關」，不過有網民就表示「願打願捱，明碼標價，報警也沒用」。另有網民就指，為避免類似紛爭或誤會，可盡量選擇有列明售價的商店，「一般藥房全部明碼標價，不明碼標價就不買，就那麼簡單」。

「活洛油」與「活絡油」不同？

根據本港知名品牌的官網顯示，該藥油名為「活絡油」，而非樓主單據上列印的「活洛油」，而淘寶網站的確有其他牌子的「活洛油」發售，故不知是收據名稱另有寫法，還是屬不同品牌產品。而根據香港知名零售網店及人護理產品店資料，本港名牌的「油絡油」50毫裝產品，每瓶售價約70至80元。

（小紅書）