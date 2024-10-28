收費表稱列印A4黑白每張$2　港女印2張被收$12　後續知原因超傻眼

不同方式列印文件，收費將會倍增？有港女光顧設有列印服務的店舖時，店方在影印機上貼有「各類列印服務收費表」，其中寫明A4大小的「黑白」及「彩色」分別收取2元及4元，另外USB列印則是4元及5元。女子本着每張2元的收費，以電郵傳送方式要求列印2張所需文件，付錢時獲告知總金額為12元，她才發現在收費表的左下方旁邊，其實還有另一小紙張，寫着電郵列印的收費，竟A4單面每張6元、A3單面每張9元，讓樓主懷疑有誤導消費者之嫌，已就此通知海關。



樓主本以為A4黑白列印為每張2元，但她電郵傳送及列印2張文件，付錢時獲告知總金額為12元，即每張6元。（Threads圖片）

該名女子在Threads上發文分享，表示日前到一文具店以電郵列印2張文件，看到影印機上「大大張紙寫住列印服務黑白2蚊一張」，她沒有多想行使用黑白列印服務，但後來在付錢時店員告知應付金額為12元，她才發現收費表旁邊，還有1張細小紙張，表示「電郵列印就收$6一張」。

樓主在文中直言「真係幾誤導人」。她又上傳照片，顯示店方在商用影印機上貼上「各類列印服務收費表」，其中A4黑白為2元，A4彩色為4元，USB黑白及彩色列印則需收取4元及5元，另外也以大字寫明支援Gmail電郵，而在收費表左下方，有另一張小紙張列明「電郵列印：（黑白彩色同價）」，A4單面收費為6元。

樓主本以為A4黑白列印為每張2元，但她電郵傳送及列印2張文件，付錢時獲告知總金額為12元，即每張6元。（Threads圖片）

樓主的經歷引來許多網民熱議，有人認同店家有誤導之嫌，「好心佢個價錢表就加多欄啦，擺明博人唔小心」、「我搵咗好耐都搵唔到$6，原來喺左下角」、「咁點先有$2列印？影印（copy）就叫影印，同列印（print）係兩樣嘢嚟，如果佢$2嘅意思係影印，咁佢有誤導之嫌」。

不過，也有部份網民認為店方明碼實價，只怪樓主沒有仔細看清楚，或直接詢間店員相關收費，「寫明冇數好拗，自己睇唔清楚冇計，講怪就叫列印唔叫影印，同兩蚊張幾貴」、「寫晒都叫呃，寫明都話比人屈，賺你哋幾蚊都幾困難」、「其實插usb列印收4元一張，咁開email下載file再按列印，收6元張係合理」。