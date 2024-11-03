日本黑店？女生光顧東京藥妝店　驚揭被多收近2倍錢　前店員解謎

日本是港人熱門旅遊地之一，當地店舖多是明碼實價，但竟有坑殺遊客的黑店？日前台灣有女生分享曾於東京上野某知名藥妝店購物，惟回台後查看收據才發現原應是6,264日圓（約319港元）的貨品，被收取了18,240日圓（約930港元），即多收近2倍金額。原來店方刷貨品收錢時出現混亂，而最終貨品數量也不符，質疑「這個錯誤也太誇張了吧」。



帖文引來網民熱議，又分享經歷指出涉事藥妝店是「慣犯」，「之前買3個被算27個，多算2萬多日幣」、「上次也是在上野的XX買到空盒」，甚至呼籲他人不要再去光顧。惟有曾在該藥妝店工作的員工就表示，「刷條碼的那個機器非常敏感，只要輕輕揮過去他就會自動刷進去，所以造成很常有多刷的情況」，又指店長經常提醒員工結帳時要多注意，不要刷錯，故認為員工並非故意坑遊客。



台灣有女生到東京某藥妝店購物時，被多收逾過萬日圓。（示意圖／資料圖片）

到上野藥妝店購物被多刷錢

「各位日本旅遊的人請注意！」，該女生在threads發帖，指她在日本東京上野某藥妝店購物，回到台灣卻發現帳單和她所買的產品有所出入。樓主表示，當時是購買8項售價498日圓（約25港元）商品，以及1項售價2,280日圓（約116港元）的商品，全單合計應為6,264日圓（約319港元），但店員收銀時卻刷成8項2,280日圓商品，以致全單總額變成18,240日圓（約930港元），較原先的總金額多出逾1萬日圓，即等於全單多了近2倍錢。

樓主表示，除了被多收錢以外，她當時一共買4顆泡澡球（浸浴球），但回台拆下包裝卻發現裏頭只有3顆浴球。她明白自己當時沒有仔細檢查，應負上部份責任，但就質疑涉事藥妝店「這個錯誤也太誇張了吧」，苦呻「欲哭無淚」。她希望藉由分享自身經歷，提醒他人旅行購物一定要仔細檢查收據，以及與商品是否有誤。

有網民建議遊客選購商品時，可先自行計算價錢以免被騙。（GettyImages／示意圖）

網民認出涉事藥妝店：慣犯

帖文掀起港台兩地網民熱議，不少人都指涉事藥妝店經常出現「收錯錢」情況，「真的不要去了，很常看到有人說算錯價錢」、「多年前我被多刷2包膠原蛋白粉，也是好幾千，幸好晚上在飯店對帳有發現，隔天又扛着一大包的免稅品去退掉」、「慣犯了，之前買3個被算27個，多算2萬多日幣」、「上次也是在上野的XX買到空盒」、「上禮拜才從日本回來，XX多刷一筆1萬多的，結果又跑回去店家，後來在對帳才發現，他不是每樣東西都退稅」。

有人建議遊客選購商品時，可先自行計算大約價錢以免被騙，「聽說有些藥妝店會欺負觀光客，結帳的時候多結之類，所以拿每樣商品我都有拍價格，自己先算一次」、「結帳時真的盯着收銀機，不要怕尷尬或分心」、「相同產品放在一起，並且協助結帳拿給收銀員，讓對方知道我有在確認商品與數量」、「我們買完後站在收銀檯對完才離開，離開了就不能說對方算錯，清點品項自保最實在」。

有人建議遊客選購商品時，可先自行計算大約價錢以免被騙。（資料圖片）

前店員解畫：刷條碼的那個機器非常敏感

不過有曾於涉事藥妝店工作的員工就表示，多收款項不一定是店員問題，「刷條碼的那個機器非常敏感，只要輕輕揮過去他就會自動刷進去，所以造成常有多刷的情況」。她指出，店長不時會吩咐員工結帳時要注意不要刷錯，要反覆跟客人確認同類商品數量是否一致，又建議遊客若遇到問題，可以向店長尋找協助。

（threads＠chiayipyy）