人夫向小三追債！妻收法院文件驚悉老公外遇8年　怒告小三索賠

表面婚姻美滿的家庭，因一紙文件揭破丈夫早已出軌！台灣屏東縣1名男子借錢給出軌對象，但對方遲遲不肯還錢，因而鬧上法院向小三追討67萬新台幣（約17萬港元）。當人妻見到法院寄來的訴訟資料，才驚悉丈夫出軌8年，雖然2人已分手4年，但人妻仍憤而「加入訴訟」，向小三索償100萬新台幣（約25萬港元）。法官經審理後，判女被告向原告人賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）。



梁妻以為家庭生活美滿。（《夫妻的世界》劇照）

收法院文件驚悉丈夫出軌

判決書指出，梁姓男子和妻子結婚30多年，育有2女1子，妻子一直以為家庭生活美滿。直到今年2月，梁妻突然收到丈夫在法院提起訴訟的資料，發現丈夫提告1名郭姓女子，要求對方歸還67萬新台幣（約17萬港元）。

梁妻更發現郭女在答辯狀表示，自己和梁男「當時是男女朋友關係」、「至少長達7年」，梁妻此時才驚悉丈夫有婚外情，於是當面和對方攤牌。

原來丈夫和小三出軌8年。（《夫妻的世界》劇照）

與小三每月約會給予金錢援助

梁男當場認錯和交代與小三交往經過，稱與郭女自2012年開始交往，關係長達8年多，最初大約每隔1至2個月約會1次，梁男於2014年7月間退役，每月前往屏東至少2次，每次2至3日住在郭女寓所，交往期間不斷給予金錢援助，甚至贈送傢俱和電單車車等，農曆新年期間亦會封利市給郭女的2名女兒。

郭女亦會「投桃報李」，由2013年至2014年期間，傳送多條私密影片及多張照片給梁男，2人交往期間發生多次性關係，至2020年8月才分手。

法官判處小三賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）。（示意圖/gettyimages）

正宮向小三索償100萬新台幣

梁妻認為郭女侵害其配偶權，索償100萬新台幣（約25萬港元），案件在屏東地院審理。郭女在庭上承認這段不倫戀，但覺得索償金額過高，而且雙方已經分手4年多，理應逾出追溯時效，她認為「是她丈夫（梁男）主動找我的，我沒有主動勾引他，他那時常常跟我說他心情不好，很痛苦想自殺」，她因安慰對方而開始交往。

法官認為，郭女承認和梁男有不正當交往，雖然已經分手多年，但一樣需要作出賠償，判處郭女賠償梁妻10萬新台幣（約2.5萬港元），案件可以上訴。

（綜合）