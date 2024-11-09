馬路驚見「移動式石屎露營車」　網民傻眼︰恐釀傷亡　警方咁回應

露營車可以方便移動到各處，除了體驗大自然生活，甚至有人當作真正的家。網上日前瘋傳1張照片，指台灣馬路上驚見1輛貨車，運載着1間水泥屋，尾板停放了1輛電單車，全屋僅用數條麻繩固定，令到目擊者驚呼：「這種的（車）為什麼還能在路上行駛？」許多網民留言指「已經嚴重超重了吧」、「隨時倒塌傷人，對生命造成危險」。



台灣警方隨即回應事件，指若裝載貨物超過規定，最高可被罰款1.8萬新台幣（約4,600港元），而照片中的「露營車」對安全構成極大隱憂。有出租貨櫃屋和貨車公司均表示，涉事司機做法不當。



圖中「露營車」離奇運載1間水泥屋，全屋只是用數條麻繩固定，甚至放下尾板，泊有1輛電單車，隨時釀成意外。（「爆料公社」圖片）

貨車載水泥屋極危險

樓主在「爆料公社」上載相關照片，可見貨車變成露營車，運載着1間水泥屋，不但設有鐵皮屋頂、屋簷和窗戶，甚至在尾板泊有1輛電單車，更危險的是全屋只是用數條麻繩固定，稍有意外，沉重的石屎屋恐超重倒塌，導致貨車翻側，隨時沒及其他駛經附近的車輛。

樓主直言「為什麼還能在路上行駛？」、「路上的警察都當沒看到？」，大量網民留言指「復古的露營車」、「尾板不收，敢上路」。

不少人喜歡露營，體驗大自然生活。（資料圖片/周令知攝）

警方指載貨超標可罰款

台灣交通警察大隊執法組分隊長謝哲瑋向當地傳媒表示，裝載貨物超過規定的長度、寬度、高度，汽車所有人被罰款3,000新台幣以上、1.8萬新台幣以下（約766至4600港元），一旦超重，罰款1萬新台幣（約2,500港元）以上。謝指出照片中的貨車「行駛在道路上，安全性已成了很大的隱憂」。

有出租貨櫃屋和貨車公司均指出，圖中貨車做法不當，當中出租貨櫃屋公司表示，高速公路限高4.3米左右，更要確保不會撞到隧道。

（綜合）