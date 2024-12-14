每人最低消費$28！港女與男友1招共享甜品被識破　公審店員反捱轟

香港店舖租金高、空間少，故不少餐廳都設有最低消費或限制用餐時間，日前有港女發文大呻，指與男友於晚飯過後光顧某間甜品店，惟因店舖設每位客人最低消費28元，她便假裝是單獨入座，點餐後再與男友「坐喺店員視野盲區」。未幾店員發現樓主原來是有2人，遂要求額外多叫1碗甜品，以符合2人合共56元的最低消費，而她不滿店員「揸正嚟做」，故質疑「你都係打份工啫，使唔使咁？」。



許多網民留言狠批樓主做錯，直斥「香港真係好多西客」、「坐低就要符合最低消費㗎啦」、「食唔晒一係就外賣，唔好霸人哋個位，人哋要交租做生意，唔鍾意可以唔幫襯」，同時揶揄「香港啲餐廳執唔係無道理，因為香港人連28蚊都消費唔起」。



有港女偕男友到甜品店，為避店舖設最低消費，先假裝1人入座，然後男友再來合會，但終被店員識穿。（示意圖／非涉事甜品店，資料圖片）

甜品店最低消費每人28元

該港女在threads發帖，指有次光顧某間甜品店，店方要求每位客人最低消費28元，但礙於她與男友已吃過晚餐，所以打算分享1碗甜品。店員在她下單時有詢問樓主入座人數，她謊稱只得自己1人，然後再與男友「坐喺店員視野盲區」。2人吃到中途有店員望向樓主座位，她形容對方「衝過嚟個樣好X，且語氣惡」，指她和男友點餐未符最低消費，要求再點叫1碗甜品。

樓主表示，由於店舖1碗甜品單價最低要40至50元，抱有「唔想再畀錢佢賺 」念頭，加上她原本點叫的甜品只需要加8元，便符合2人最低消費28元，合計即56元，所以她寧願補回差價，「無嘢拎走都係咁話」。不過店員之後表明，食客不能直接以現金補回差價，樓主遂詢問對方其中1款優惠價的飲品，店員則指該優惠是平日才有提供。

樓主批店員「揸正嚟做」

最後雙方僵持一輪，樓主發現甜品原來可以加配小料，如珍珠或芋圓，而加購後價錢剛好符合2人最低消費56元。她於帖文怒斥店員「又唔X講，就係食唔晒先嗌一份嘛」，又指之前曾光顧過同一店舖其他分店，儘管她如實回答人數，即使點餐未符合最低消費金額，店員會再次暗示「係咪確定2位？」，當她更改入座人數為1位後，店員則不會再理會。樓主表示雖明白是次店員有其道理，但她就覺得「好X忟」，甚至質疑對方「你都係打份工啫，使唔使咁？」。

樓主不滿被店員要求額外點1碗甜品，質疑「你都係打份工啫，使唔使咁？」（《下流上車族》劇照）

網民斥樓主是西客

帖文一出，許多網民直斥樓主西客，「其實1個人低消$28完全合理」、「坐低就要符合最低消費㗎啦」、「其實都係俾多幾十蚊，你坐喺度咪當俾租，自己又爽人哋又做到生意」、「無錢咪X去有低消嘅舖頭食嘢，無人奉旨要通融你哋」、「俾你係人情唔俾係道理，你就當老奉」，又揶揄「香港啲餐廳執唔係無道理，因為香港人連28蚊都消費唔起」。

另有網民認為若不想勉強點餐，大可選擇外賣，「食唔晒一係就外賣，唔好霸人哋個位，人哋要交租做生意，唔鍾意可以唔幫襯」、「我係你俾人踢爆咗就拿拿臨嗌多個，食唔晒咪拎走囉」、「我食唔晒，我會叫碗外賣請屋企人食」、「最低消費你係知㗎喎，如果個個客都好似你咁做，人哋店家點先？」。

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