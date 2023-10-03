冰室最低消費每人$16　港媽與子女點$60餐　水吧職員疑嫌少狂單打

香港租金高、人工貴，飲食業生意不易做，部分餐廳更會設下人均最低消費金額，但可能引發爭議。有港媽近日帶同1對年幼子女到筲箕灣1間冰室用餐，得知店方要求每位客人最低消費16元，遂點了價值60元的餐點與子女分享。沒料用餐期間，港媽多次聽到水吧1名男職員惡言「單打」，不但嘲諷她點餐太少卻要求獲得清水，又斥責她一家佔用位置太久。港媽不滿向侍應投訴，但對方亦無可奈何，更稱「我哋都受過唔少佢（水吧職員）嘅氣」，她最於決定發文公審，引來街坊討論。



港媽指當日留意到店內貼有告示，列明每位客人消費金額最低為16元，故點了價值60元的「全日餐」與子女分享。（fb「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

「呢間餐廳真係無下次！」該名港媽於facebook群組講述到筲箕灣1間冰室用餐的不快經歷，指周六（9月30日）趁假期打算「氹小朋友」，便到4歲兒子選擇的冰室用餐，同行還有2歲女兒。

港媽指當日留意到店內貼有告示，列明每位客人消費金額最低為16元。由於她們吃不下2份套餐，故決定點價值60元的「全日餐」分享，餐點包括西冷扒、司華力腸、炒蛋、茄汁豆以及黃梅醬厚多士等，附有熱飲1杯。

等待食物時，港媽與子女仍非常高興，不過她指水吧1名男職員看過點餐內容便有所不滿，「不停話我淨係叫一個餐」。港媽指，餐廳最初只為她一家三口提供2杯清水，她便向侍應再索取1杯，沒料水吧職員再次開聲「單打」，批評她「食咁少嘢要成十杯水」，又在她與子女進食期間大聲斥責「一家大細坐咁耐」。

港媽感到不滿，指當時她與子女坐下不久，而且餐廳內仍有空位，「當時由落單計起只係30分鐘，仲要等咗一段時間先有嘢食，小朋友邊到食得切？」。她未有與水吧職員對罵，但埋單時忍不住向侍應投訴，「我問佢男人係咪老細，點解公司可以咁樣對啲客？如果最低消費唔係呢個價錢，請寫清楚，唔好搵食客出氣」。

侍應得知相關情況，未有正面回應男子是否餐廳老闆，僅不斷向港媽道歉，更無奈表示「我哋都受過唔少佢（水吧職員）嘅氣」。港媽事後直言不會再光顧餐廳，「可能大家覺得只係幾張相講咩都得，不過我相信我哋唔會係唯一受水吧男氣的客人，口碑會係證據」。

香港租金高、人工貴，飲食業生意不易做，部分餐廳更會設下人均最低消費金額，但可能引發爭議。(《阿媽有咗第二個》劇照)

帖文引起街坊討論，不少人認為付錢用餐沒理由要受氣，批涉水吧男行為如「倒米」，「今時今日咁嘅服務態度，執得啦」、「就算係小店就大晒咩，要限時限食，搵鬼去食，最離譜係態度」、「既然今次係小朋友揀而決定入去食，食完就要教小朋友，長大唔可以好似個男伙記咁樣無禮貌，然後講明畀小朋友知因為咁所以唔會再去呢間餐廳」。

亦有人指港媽與店方對最低消費的定義或有不同，才引起誤會，「最低消費$16每位，唔係指最低總消費額$48，係指每人都必須order一樣嘢、一份餐，而嗰一樣嘢唔夠$16都可收夠$16！所以嚴格嚟講係收平咗你$32」。港媽其後則回應，強調不介意點餐，但不能容忍無禮對待，「少出街食嘢，真係唔知道，只係按字面意思理解，多謝你提出。如果真係咁，我唔介意伙記提下我哋，會叫返多啲嘢，但我哋唔接受男人單打無禮嘅行為」。